Alla normalità all’ospedale Branca la diagnostica immagini

A seguito della positività al Covid-19 di un medico della Diagnostica per immagini dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, la direzione sanitaria della Usl Umbria 1 e del presidio ospedaliero hanno messo in atto tutte le procedure relative alla sorveglianza sanitaria sottoponendo a tampone tutti i 31 dipendenti della struttura. La sorveglianza ha permesso di individuare anche altri tre tecnici di radiologia positivi al Covid-19 che sono stati subito messi in isolamento.

L’attività della Diagnostica per immagini è stata sospesa solo per qualche ora e già dalla giornata di oggi è ripresa normalmente. Gli utenti che hanno dovuto rinviare le prestazioni questa mattina saranno prontamente contattati per un nuovo appuntamento.

La direzione sanitaria precisa che sono state prese tutte le misure di sicurezza e che l’intera struttura è stata sottoposta a sanificazione straordinaria. In ogni caso, all’interno del reparto venivano già adottate tutte le misure di prevenzione, come la sanificazione delle apparecchiature tra una prestazione e l’altra, il distanziamento nella sala d’attesa e l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sia per tutti gli operatori che per i pazienti.