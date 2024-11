Controlli Polizia Locale a Gualdo Tadino contro abusivismo

Controlli Polizia Locale – La Polizia Locale di Gualdo Tadino ha avviato un’importante azione di controllo finalizzata a contrastare l’abusivismo nelle strutture ricettive. In un periodo di 18 mesi, sotto la direzione del Comandante Maggiore Dr. Bertoldi Gianluca, gli agenti hanno effettuato ispezioni mirate su un totale di 15 attività ricettive. Il focus è stato prevalentemente sulle strutture extralberghiere e sugli alloggi ad uso turistico, che spesso sfuggono ai controlli di routine.

Durante queste operazioni, sono stati identificati 9 esercizi che operavano senza le necessarie autorizzazioni. In particolare, sono stati scoperti 3 alloggi locati per finalità turistiche e 6 appartamenti per vacanze che esercitavano la loro attività in modo illecito, senza aver presentato la comunicazione o la segnalazione certificata di inizio attività all’ufficio SUAP del Comune. Questa situazione è in violazione della Legge Regionale Umbria n° 8 del 10 luglio 2017, che regola le attività ricettive nel territorio.

I gestori di queste strutture abusivamente pubblicizzavano i loro servizi su piattaforme online come Booking e Airbnb, eludendo qualsiasi forma di controllo da parte delle autorità competenti. Le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative, oltre all’emissione di ordinanze di cessazione immediata dell’attività per le strutture irregolari.

Oltre alla lotta contro l’abusivismo, la Polizia ha incrementato i controlli sui flussi turistici e sull’imposta di soggiorno, introdotta a Gualdo Tadino a partire da luglio 2023. Questo sforzo si inserisce nel contesto di un’attività di verifica della coerenza tra gli annunci pubblicitari e quanto dichiarato nelle segnalazioni di inizio attività.

Le ispezioni non si fermeranno qui, ma continueranno nelle prossime settimane, in particolare alla luce dell’entrata in vigore della legge di Conversione n° 191 del 15 dicembre 2023. Questa normativa introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN), un codice alfanumerico assegnato dal Ministero del Turismo a ciascuna struttura ricettiva. L’obiettivo di tale misura è garantire la trasparenza del mercato e la tutela della concorrenza, imponendo anche requisiti di sicurezza ai gestori.

La Polizia Locale di Gualdo Tadino si impegna a mantenere alta l’attenzione sulla regolarità delle attività ricettive, con l’intento di creare un ambiente di affari sano e competitivo nel settore turistico. La lotta contro l’abusivismo è fondamentale per garantire un’accoglienza di qualità e tutelare i diritti dei turisti, che meritano di usufruire di servizi in linea con le normative vigenti.

Questi controlli rappresentano una risposta concreta da parte delle autorità locali alle crescenti preoccupazioni riguardo all’abusivismo nel settore turistico, promuovendo un turismo sostenibile e responsabile a Gualdo Tadino e nei comuni limitrofi. La Polizia Locale, pertanto, continuerà a lavorare per garantire un elevato standard di conformità alle leggi e per proteggere i diritti dei turisti e degli operatori del settore.