Incendio a Castellare Grello distrugge legnaia, nessun ferito

Studio Erion: il potenziale inespresso dei rifiuti da 940mila tonnellate ROMA (ITALPRESS) – Il rifiuto urbano indifferenziato che esce dalle case degli italiani nasconde un “potenziale inespresso” di materie prime particolarmente importanti, che oggi vengono perse definitivamente. E’ quanto emerge dallo studio condotto da Erion – in collaborazione con l’IPLA e il Politecnico di Milano – con l’obiettivo di stimare la presenza residua di specifici […]

Flotilla, Salvini “A rischio un processo di pace delicato e complicato” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono in contatto con nessuno della Flotilla. Se ne occupano i miei colleghi ministri e lascio a loro il dialogo con persone che stanno mettendo a rischio la propria vita e un processo di pace delicatissimo. Quando, dopo mesi di sangue, di morti, di conflitti e scontri, il presidente Trump invita […]

Gaza, Meloni “Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” ROMA (ITALPRESS) – “Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto e stanotte l’unità di crisi della Farnesina è stata in contatto con gli avvocati di alcuni degli imbarcati: faremo tutto il possibile perchè queste persone possano tornare in Italia quanto prima”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio […]

“Evolutio”, mostra Webuild racconta 120 anni di infrastrutture nel mondo ROMA (ITALPRESS) – Cosa sarebbe l’Italia senza l’Autostrada del Sole, dove transitano ogni giorno oltre 100mila veicoli; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di persone servendo 50 comuni della Romagna oltre che delle Marche; o ancora senza l’alta velocità ferroviaria, che dal Pendolino al Frecciarossa ha messo in […]

Flotilla, Tajani “22 italiani fermati e sono in buone condizioni” ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione si concluderà nella giornata di oggi, l’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore, una volta nel porto i membri saranno identificati per poi essere trasferiti in Europa. Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati ma continueremo a monitorare la situazione. I nostri connazionali sono in buone condizioni”. Così il vicepremier e […]

Nas Napoli sequestrano nei supermercati 21 tonnellate di alimenti NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del N.A.S. di Napoli hanno eseguito a settembre ispezioni presso trenta supermercati della provincia che hanno portato al sequestro di oltre 21 tonnellate di alimenti vari ed alla chiusura di otto attività. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato la mancata rintracciabilità degli alimenti nella filiera alimentare, la non corretta applicazione delle […]

Medio Oriente, Calenda “Quello Usa è l’unico piano che c’è” Le parole del leader di Azione a Radio 24

Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino a clan camorra NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di FInanza Napoli e Bologna ha eseguito un provvedimento di confisca avente ad oggetto un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro. Il provvedimento scaturisce da indagini di polizia giudiziaria e da accertamenti di natura economico-patrimoniale, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il […]

Israele “Attivisti Flotilla sani e salvi, presto espulsi” ROMA (ITALPRESS) – “I passeggeri di Hamas-Sumud stanno viaggiando sulle loro barche sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa”. Lo afferma su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che “i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. Foto: IPA Agency (ITALPRESS).