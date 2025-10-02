Incendio a Castellare Grello distrugge legnaia, nessun ferito

Vigili del fuoco e Carabinieri domano le fiamme in mattinata
Questa mattina alle 7:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti in località Castellare Grello per domare un incendio che ha interessato una legnaia contenente circa 180 quintali di legna, secondo quanto riferisce la fonte del comunicato. Le fiamme hanno distrutto gran parte del materiale depositato, ma fortunatamente non si registrano feriti.
L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di circospirare l’incendio ed evitare la propagazione verso le strutture vicine, salvaguardando edifici e proprietà adiacenti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della sicurezza e nella raccolta dei primi elementi per accertare le cause dell’incendio.
Le autorità competenti hanno avviato le verifiche necessarie per comprendere l’origine delle fiamme e valutare eventuali responsabilità. Il tempestivo intervento dei soccorritori è stato fondamentale per limitare i danni materiali e garantire la sicurezza della zona circostante. La fonte del comunicato sottolinea l’importanza della prontezza dei Vigili del fuoco nell’affrontare episodi di emergenza di questa natura, evitando conseguenze più gravi.
