Incidente a Gubbio, mezzo pesante perde il carico

Chiusa la SS219 a Torre Calzolari, deviazioni al traffico

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni all’altezza dello svincolo di Torre Calzolari, nel comune di Gubbio, a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha improvvisamente sbandato per cause ancora in corso di accertamento, disperdendo parte del carico sulla carreggiata. L’episodio ha reso necessaria l’immediata interdizione al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Anas, intervenuta sul posto con il proprio personale tecnico, ha predisposto percorsi alternativi per garantire la continuità della viabilità. I veicoli diretti verso Branca, Perugia e Ancona vengono fatti uscire allo svincolo di Torre Calzolari con rientro a Branca/Ospedale, mentre per i mezzi in direzione Umbertide è stata attivata una deviazione analoga sempre allo svincolo di Torre Calzolari, con successivo rientro allo svincolo di Padule.

Il traffico, particolarmente intenso nelle ore di punta, è stato dunque ridistribuito lungo la viabilità secondaria con segnalazioni installate direttamente in loco per indirizzare gli automobilisti. Non risultano persone ferite, ma la dispersione del carico e la presenza di ostacoli sul manto stradale hanno reso necessaria la chiusura temporanea per evitare ulteriori rischi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole di sicurezza alla guida, richiamando la campagna di sensibilizzazione “Guida e Basta”, che invita gli automobilisti a evitare distrazioni, alcol e sostanze stupefacenti al volante. Per una mobilità informata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è consultabile attraverso l’applicazione gratuita “VAI”, disponibile su smartphone e tablet, e tramite il portale web istituzionale. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde 800.841.148, operativo per fornire assistenza e aggiornamenti ai cittadini.