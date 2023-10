Incendio in un Capanno rimessa di attrezzi a Gualdo Tadino

Incendio in un Capanno – Un incendio si è sviluppato in un capanno adibito alla rimessa di attrezzi, situato a Gualdo Tadino, precisamente in via Mameli. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite a causa dell’incidente. Tuttavia, diversi oggetti e attrezzature all’interno del capanno sono stati danneggiati e distrutti a causa delle fiamme. Tra gli elementi andati persi figurano attrezzi vari, mobili e persino una lavatrice. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Gaifana ha permesso di controllare e spegnere l’incendio in modo efficace, evitando ulteriori danni e pericoli. Questo episodio sottolinea l’importanza del pronto intervento dei Vigili del Fuoco nel preservare la sicurezza delle persone e proteggere i beni in situazioni di emergenza come questa.