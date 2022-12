Incidente stradale la notte scorsa a Ponte d’Assi, nessun ferito

Incidente stradale – Nessun ferito, dicono i vigili del fuoco di Gubbio. I pompieri sono intervenuti in località Ponte d’Assisi per un incidente stradale. Una mini, per ragioni ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada alle 3 e 40 e, come comunicato in precedenza, per fortuna nessuno si è fatto male.