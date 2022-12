Festa auguri 2022 Interclub Rotary club Gubbio e Gualdo Tadino

Festa auguri 2022 – Una riuscitissima serata ricca di attrazioni e riconoscimenti, con tanti ospiti e autorità, quella di ieri al Park Hotel Ai Cappuccini, che ha visto il Rotary Club Gubbio e il Rotary Club Gualdo Tadino, guidati dai rispettivi Presidenti TIZIANA CROCIANI e GIAMILA RIANI, festeggiare il Natale e il Nuovo Anno con la FESTA DEGLI AUGURI 2022.

E’ stato consegnato all’ AELC – Servizio Cure Palliative del territorio un assegno di 4.000,00 euro, ricavato dall’edizione 2022 della “Run For You Color”, organizzata a ottobre congiuntamente dai due Rotary. Tale somma sarà destinata ad una Borsa di Studio per la formazione di un medico specializzato in Cure Palliative.

Riconoscimenti speciali per “Hanno onorato Gubbio” all’ingegnere LUCA CASOLI per la fulgida carriera e lo spirito innovativo come Ceo in progettazione elettronica e ricerca per prestigiosi marchi quali Ferrari, e per la “Bottega storica” a FRANCESCO BALDINELLI per gli amici ‘Checco’, MASTRO MACELLAIO simbolo della tradizione e dell’eugubinità sammartinara più autentica, raccogliendo l’eredità del padre Fulvio e della madre Libera.

L’ingresso ufficiale nel Club del neo socio PIERANGELO BELBELLO, è avvenuto con i crismi dell’ufficialità e con la puntuale presentazione di Nazareno Darena.

Tiziana Crociani ha annunciato il progetto ‘ADOTTA UNA FORMELLA’ per la realizzazione dell’itinerario “Gubbio Percorso Letterario Diffuso”, elaborato e coordinato da ANNA BUONINSEGNI, mediante artistiche formelle in ceramica per valorizzare le parole che celebri scrittori, poeti ed artisti hanno dedicato a Gubbio.

Su iniziativa del Governatore del Distretto 2090 Paolo Giorgio Signore, i Rotary hanno contribuito all’allestimento del “Camper Sanitario”, fortemente voluto e caldeggiato dallo stesso Governatore, con l’acquisto dei “Panettoni di Natale” il cui ricavato sarà destinato a tale finalità.

Un’avvincente balletto in punta di piedi di Maria Sofia Colaiacovo in puro stile natalizio ha rapito i presenti mentre le suggestive musiche di Lorenzo Cannelli alle tastiere e di Debora Marinelli al violino, hanno piacevolmente sottolineato la serata. Due splendide modelle hanno affiancato i Presidenti e i Prefetti, aggiungendo alla conviviale un tocco di fascino inimitabile.

Un brindisi con i migliori auguri di Buone Feste e di un Anno Nuovo all’insegna di rinnovata speranza per un futuro di pace e di solidarietà, è stato il commiato finale.