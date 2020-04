Mezzo pesante ribaltato all’altezza di Gubbio, strada chiusa

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è stata chiusa in entrambe le direzioni in località Camporeggiano (km 35), tra Gubbio e Umbertide, a causa di un mezzo pesante ribaltato.

Il traffico è stato deviato. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

