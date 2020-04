Coronavirus, nessun nuovo caso positivo a Gubbio

“Ad oggi non abbiamo avuto nessun nuovo caso, pertanto la situazione attualmente risulta essere la seguente: ci sono 46 casi positivi, dei quali 5 ricoveri non in terapia intensiva, 23 clinicamente guariti, 164 cittadini sono in isolamento fiduciario e 250 hanno concluso l’isolamento”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati.

“Per quanto riguarda i buoni spesa – spiega – ad oggi abbiamo ricevuto circa 250 domande; grazie al lavoro coordinato dai Servizi Sociali insieme all’operatore di comunità sono stati consegnati a domicilio 30 modelli di domanda a chi era impossibilitato eccezionalmente a procurarseli e da domani, grazie al coordinamento dei Servizi Sociali con il C.O.C.(Centro Operativo Comunale) saremo già in grado di consegnare i buoni spesa alle famiglie secondo i criteri di priorità individuati”.