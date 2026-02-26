Minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minorenne

Intervento dei Carabinieri contro violenze ripetute in ambito familiare

I Carabinieri del presidio territoriale di Gubbio, coordinati con i colleghi della base operativa di Caivano nel napoletano, hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo personale emesso dall’autorità giudiziaria presso il tribunale perugino. Il destinatario della misura, un individuo di 46 anni con radici nella provincia campana, è stato sottoposto a custodia cautelare per condotte configurate come maltrattamenti perpetrati nei confronti della convivente. L’azione rappresenta l’esito di un’attività investigativa condotta con rigore dalla procura, volta a contrastare le dinamiche di violenza intrafamiliare che caratterizzano sempre più frequentemente il contesto domestico italiano.

Le denunce e l’avvio delle indagini

L’accertamento dei fatti è scaturito dalla formalizzazione di una denuncia presentata dalla parte lesa, la quale ha deciso di interrompere il ciclo di silenzio e paura che la caratterizzava. Attraverso una ricostruzione metodica degli accadimenti, gli inquirenti hanno potuto documentare un periodo di circa novanta giorni durante i quali il soggetto ha reiteratamente adottato comportamenti di natura vessatoria e coercitiva nei confronti della donna. La situazione era ulteriormente aggravata dalla circostanza che tali condotte avvenivano frequentemente al cospetto della figura minorile presente nel nucleo familiare, generando un ambiente caratterizzato da tensione persistente, angoscia psicologica e apprensione relativamente all’incolumità personale degli occupanti l’abitazione.

La gravità dei comportamenti accertati

Le risultanze investigative hanno portato alla luce episodi di particolare violenza. Tra gli atteggiamenti documentati figurano minacce articolate di morte, accompagnate da aggressioni sia verbali che di natura fisica contro la donna. Un episodio emblematico è avvenuto durante il mese di febbraio precedente l’operazione: durante una discussione accesa all’interno di un veicolo, l’uomo ha afferrato il collo della compagna, esercitando una pressione tale da schiacciare il capo della donna tra il sedile e la portiera della macchina. L’azione è cessata solamente grazie all’intervento provvidenziale della zia della vittima, che ha tempestivamente sottratto la donna alla morsa violenta.

La valutazione dell’ufficio inquirente

L’ufficio della procura, analizzando il contesto fattuale complessivo, ha ritenuto che la gravità degli indizi di responsabilità confluisse verso la necessità di applicare una misura cautelare ristrittiva della libertà personale. Gli elementi acquisiti durante le ricerche investigative hanno evidenziato una sequenza di comportamenti reiterati nell’arco di almeno tre mesi, caratterizzati da episodi di aggressione fisica che mettevano concretamente in pericolo l’incolumità corporea della vittima. Sulla base di questa valutazione, la procura ha sottoposto richiesta al giudice per le indagini preliminari affinché pronunciasse la misura della carcerazione preventiva, ritenendola proporzionata alla necessità di prevenire ulteriori manifestazioni della medesima tipologia criminosa.

La decisione del giudice

L’autorità giudiziaria, dopo aver esaminato la documentazione complessiva del procedimento, ha condiviso la prospettazione accusatoria avanzata dagli inquirenti. Pertanto, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia ha emesso il provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato. I militari dell’arma territoriale hanno successivamente provveduto a rintracciare il soggetto nel territorio dell’area metropolitana napoletana, dove questi si era trasferito, e hanno dato piena esecuzione al mandato.

La modifica della misura cautelare

In una fase successiva del procedimento, la difesa tecnica dell’indagato ha presentato istanza volta a ottenere una revisione della misura cautelare applicata. L’autorità giudiziaria competente ha acccolto parzialmente questa richiesta, disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con il regime degli arresti domiciliari. Tale sostituzione è stata tuttavia subordinata ad una condizione determinante: l’indagato doveva prestare consenso esplicito all’applicazione di un dispositivo elettronico di sorveglianza, finalizzato al monitoraggio costante della sua ubicazione e della conformità rispetto ai vincoli territoriali imposti dal giudice.