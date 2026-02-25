Riapre il primo tratto di strada a Gubbio dopo i lavori

Il cantiere si sposta e arrivano nuovi fondi per la viabilità

GUBBIO, 25-02-2026 – Venerdì 27 febbraio segnerà la fine delle restrizioni per il primo tratto di via XX Settembre, la storica arteria che collega Piazza Grande a Largo Mastro Giorgio. Dopo mesi di intensa attività edilizia, il cantiere viene smobilitato per restituire ai residenti e ai turisti una strada profondamente rinnovata. L’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di 500mila euro, è entrato nella sua fase finale proprio in queste ore. Le squadre della ditta Castellini sono impegnate nelle operazioni di rifinitura: si lavora con cura sui dettagli, dal ripristino degli intonaci esterni alla base dei palazzi storici fino alla perfetta sigillatura dei chiusini e alla sistemazione delle soglie in pietra degli esercizi commerciali. Una volta completata la pulizia profonda dell’area, la carreggiata tornerà pienamente fruibile, cancellando i disagi dei mesi passati, come riporta la comunicazione istituzionale del Comune di Gubbio.

La natura dei lavori svolti non si è limitata a un semplice restyling della superficie. Quello che i cittadini troveranno venerdì è il risultato di un’operazione ingegneristica complessa e strutturale. Gli operai hanno scavato nelle viscere della via per ammodernare integralmente i sottoservizi, eliminando perdite e inefficienze che per anni avevano compromesso la tenuta del fondo stradale. La posa della nuova pavimentazione rappresenta solo l’ultimo tassello di un puzzle volto a garantire dignità e decoro a uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Gubbio. Si tratta di un’opera strategica che punta sulla durata nel tempo, assicurando che la pietra e le infrastrutture sottostanti possano reggere l’usura del transito moderno senza perdere il fascino secolare che caratterizza la zona alta della città.

La riapertura rappresenta il successo del primo lotto di un piano organico di recupero urbano. L’assessore Spartaco Capannelli ha infatti confermato che la giunta non intende fermarsi, consapevole dei dissesti che ancora segnano i tratti successivi dell’arteria. Per questo motivo, sono stati messi a bilancio ulteriori 400mila euro, recuperati attraverso l’accensione di un mutuo dedicato. Questi fondi serviranno a finanziare la seconda fase della riqualificazione, che riguarderà il segmento compreso tra Largo Mastro Giorgio e via Alessandrini. Le procedure amministrative sono già in moto, con l’obiettivo di aprire il nuovo cantiere entro l’estate 2026, completando così il risanamento di tutta la direttrice.

Durante tutto il periodo dei lavori, il dialogo tra il Comune e la comunità locale è stato costante. L’Amministrazione ha voluto esprimere un ringraziamento formale a residenti, commercianti ed esercenti che hanno convissuto con la polvere e i rumori del cantiere. La pazienza dimostrata è stata la chiave per permettere alle maestranze di lavorare con la precisione necessaria che un contesto monumentale come quello di Gubbio richiede. Nonostante i naturali fastidi logistici, l’importanza dell’intervento per la sicurezza dei pedoni e la funzionalità dei mezzi di soccorso è stata riconosciuta da tutti come una priorità assoluta. Con la riapertura di venerdì, via XX Settembre torna a splendere, pronta a sostenere lo sviluppo turistico e sociale del quartiere con una veste rinnovata e sicura.