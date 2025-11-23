Tragedia a Gaifana: giovane muore investito da un treno

Circolazione sospesa all’alba, indagini in corso sulla dinamica

Alle 4.50 del mattino, la Squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta presso la stazione ferroviaria locale per un tragico episodio. Un ragazzo nato nel 2001 e residente a Gualdo Tadino ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio in transito.

Sul posto hanno operato i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria, il personale sanitario del 118 e i tecnici di Ferrovie dello Stato Italiane, impegnati nel coordinamento delle operazioni di soccorso e nelle prime indagini.

Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire le circostanze che hanno portato alla tragedia. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per consentire il recupero del corpo e la messa in sicurezza dell’area. Dopo alcune ore, la circolazione è stata ripristinata regolarmente, riducendo i disagi per i pendolari.

L’episodio ha suscitato forte commozione tra i presenti e nella comunità di Gualdo Tadino, profondamente colpita dalla notizia. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e completo, mentre resta il dolore per una vita spezzata troppo presto.