Eretici accendono la nuova stagione teatrale a Gualdo

Il Don Bosco inaugura con Martelli e voci femminili

Il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino inaugura questa sera, 26 novembre 2025 alle ore 20:45, la Stagione di Prosa 2025/26 con lo spettacolo “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi” di Matthias Martelli, produzione del Teatro Stabile dell’Umbria. Sul palco, accanto all’attore, le voci di Laura Capretti, Flavia Chiacchella e Roberta Penta, che intrecceranno canto e narrazione in un tessuto sonoro di grande intensità.

La rassegna, promossa dal Comune di Gualdo Tadino e dall’associazione Educare alla Vita Buona, conferma il ruolo del teatro come presidio culturale cittadino. L’opera di Martelli conduce il pubblico in un viaggio attraverso figure che hanno sfidato il pensiero dominante: da Giordano Bruno a Galileo, da Caravaggio a Pier Paolo Pasolini, fino a streghe e rivoluzionarie. Scienziati, filosofi, artisti e giornalisti diventano protagonisti di un racconto che mescola tragico e comico, grottesco e poesia, mostrando come il dissenso abbia generato cambiamento.

Martelli, ispirandosi alla tradizione dei giullari medievali riscoperta da Dario Fo, trasforma corpo e voce in decine di personaggi. Nelle sue note sottolinea come gli eretici, considerati sconfitti, abbiano invece sprigionato una luce capace di oscurare i persecutori. “La verità – ricorda citando Francis Bacon – non è figlia dell’autorità, ma del tempo”.

L’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi evidenzia l’investimento maggiore del Comune rispetto agli anni precedenti, convinto che il teatro sia luogo di formazione critica e di avvicinamento delle nuove generazioni alle arti sceniche. La collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria garantisce qualità e continuità, rafforzando l’offerta culturale del territorio.

La biglietteria del Don Bosco, in viale Don Bosco 44, aprirà alle 19:30 per la vendita di biglietti singoli e abbonamenti.