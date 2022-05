Ceramica artistica, in arrivo contributi dal Ministero

Dal Ministero per lo Sviluppo Economico sono in arrivo dieci milioni a sostegno della filiera della ceramica artistica e tradizionale: una misura volta a sostenere l’elaborazione e la realizzazione di progetti destinati alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale, che tocca da vicino un settore importante della produzione artigianale cittadina.

Ufficio stampa Comune di Gubbio

“Una notizia – sottolinea l’assessorato all’Artigianato artistico insieme a tutta l’amministrazione comunale – a noi giunta il 16 maggio, e che tempestivamente abbiamo trasmesso ai ceramisti, ossia ai diretti beneficiari degli interventi, certi che una diversa attività di divulgazione in questi giorni di Festa sarebbe stata poco efficace”. La misura, che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, prevede un contributo in conto capitale per importi non superiori all’80 per cento delle spese totali ammissibili, il modulo di domanda per la presentazione dei progetti è disponibile al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/valorizzazione-ceramica.

“Tutti i rumors dei giorni scorsi relativi al fatto che questa amministrazione avrebbe “taciuto” la notizia sono totalmente falsi e strumentali – prosegue l’amministrazione – tutti i ceramisti sono stati subito messi a conoscenza della possibilità e ci siamo riservati di attendere la fine dei Ceri Mezzani per darne notizia a tutta la cittadinanza. L’impegno dell’amministrazione nel sostenere il comparto della ceramica e dell’artigianato artistico è evidente e chiaro a tutti: “Buongiorno ceramica”, manifestazione a cui con grande sforzo il Comune di Gubbio ha aderito, nonostante la concomitanza con i Ceri Mezzani, ha permesso ieri all’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC) di rilanciare i contributi che tanti territori del nostro Paese, Gubbio tra questi, hanno dato e stanno dando alla ceramica tradizionale e artistica. L’attenzione verso questo comparto è quanto mai viva e alta: creare sinergia tra il valore profondo dell’arte e della tradizione della ceramica, la storia, la cultura e l’identità del nostro territorio fa parte dei nostri obiettivi più importanti, e la notizia di questo contributo in arrivo dal Mise non potrà che esserci di grande aiuto in questo senso”.