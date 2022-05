Gualdo Tadino, lavori in corso in centro storico

Ad affermarlo il capogruppo Lega in consiglio comunale Alessia Raponi, che prosegue: “Sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e della strada al centro storico con un mese di ritardo dalla data programmata. Il termine è previsto per la metà di luglio, come da ordinanza comunale che prevede chiusura del traffico “dal 23 maggio all’11 luglio e comunque fino a termine lavori” (il che significa che potrebbero protrarsi anche ulteriormente) così da monopolizzare e “sequestrare” il centro per tutta l’estate.

Fonte Ufficio Stampa

Lega

Un’estate, questa, che è vista come una rinascita dopo due anni di crisi economica dovuta anche alla pandemia. Credo sarebbe stato più opportuno che la ditta che si è aggiudicata l’appalto impiegasse più operai per riuscire a terminare i lavori al centro storico nell’arco di un mese e liberarlo dal cantiere per l’inizio del mese di giugno, anche in vista dei Giochi de le Porte dei piccoli.

Ovviamente lavorando anche durante il weekend vista la possibilità di turnazione degli operai stessi. Questa ennesima scelta – prosegue Raponi – unita alla volontà di portare avanti, sempre al centro, un insensato piano parcheggi al quale mi sono opposta fin dall’inizio, è il culmine delle consuete valutazioni e decisioni dissennate ed inspiegabili della nostra amministrazione.

Sono anni che cerco di far comprendere a chi ci governa che continuare a massacrare il nostro centro storico è sinonimo di iniquità, ottusità ed insensatezza nei confronti di tutta la città, non solo delle poche attività commerciali rimaste e degli esigui studi professionali sopravvissuti come chimere”.