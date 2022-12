Accensione albero di Gubbio, ecco le modifiche al traffico

Una settimana di numerosissime presenze e iniziative, quella che la città di Gubbio si appresta a vivere, con l’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo e il raduno dei camperisti, che porteranno in città centinaia di turisti e visitatori. In relazione allo svolgimento della cerimonia di accensione, che si terrà in Piazza Quaranta Martiri mercoledì 7 dicembre a partire dalle 18, e al raduno del Camper Club Gubbio, che si terrà contestualmente all’accensione, sono state stabilite una serie di modifiche alla circolazione. Ecco il dettaglio.

Modifiche alla circolazione in occasione della cerimonia di accensione dell’Albero di Natale:

Il 7.12.2022 sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione:

divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 alle ore 22:00 in tutta Piazza Quaranta Martiri; divieto di transito in Piazza Quaranta Martiri, a partire dall’intersezione con Via Mazzatinti, Via della Repubblica, Largo di Porta Marmorea, dalle ore 17.00 fino al termine della manifestazione; chiusura ai veicoli non autorizzati dei varchi di accesso alla ZTL perimetrale secondo il seguente prospetto: Porta Vittoria, Porta Romana, Via Reposati dalle ore 14.00 alle ore 06:00 del giorno seguente; Porta Castello, Via Cavour, Via dei Consoli e Via Savelli dalle ore 11:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

E’ inoltre stabilito il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli, Via Gattapone e Via XX Settembre (primo tratto):

il 03.12.2022 e il 04.12.2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

dal 07.12.2022 all’ 11.12.2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione anche in Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica dal 07.12.2022 all’ 11.12.2022 dalle ore 11.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;

Chiusura di Via Cavour (con chiusura fisica dell’apposita transenna) dal 07.12.2022 all’ 11.12.2022. dalle ore h. 11.00 alle h. 06:00 del giorno seguente.

Modifiche alla circolazione in occasione del raduno del Camper club Gubbio:

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli dei camperisti partecipanti al raduno, dalle ore 08:00 del 06.12.2022 alle ore 20:00 del 08.12.2022 nelle seguenti aree:

Piazzale parcheggio dello stadio “Pietro Barbetti” in Via del Bottagnone; Piazzale prospiciente l’ingresso ITIS Cassata e Piazzale antistante l’area di sosta Camper; Piazzale delle Giostre; Via Edison; Piazzale sterrato compreso fra il Centro Commerciale “Le Mura” e la rivendita di auto; Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parte pubblica);

E’ inoltre stabilito il divieto di sosta con rimozione in Piazzale Leonardo da Vinci dalle ore 08:00 del 06.12.2022 alle ore 20:00 del 08.12.2022, ad eccezione degli autobus di linea extraurbani (capolinea) e della navetta di collegamento con i parcheggi.

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione in Via delle Fosse Ardeatine (ambo i lati) dalle ore 08:00 del 06.12.2022 alle ore 20:00 del 08.12.2022.

Dalle ore 08:00 del 06.12.2022 alle ore 20:00 del 08.12.2022 è stabilito il divieto di sosta con rimozione nell’area antistante il magazzino comunale di Via Venata, ad eccezione dei bus turistici.