Gualdo Tadino: Estate di Cultura per i Più Giovani

La Biblioteca Guerrieri anima l’estate con dieci eventi gratuiti

Gualdo Tadino si prepara a un’estate all’insegna della cultura e del divertimento per i più piccoli. La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” ha infatti annunciato un’ampia offerta di dieci appuntamenti a titolo gratuito, studiati per intrattenere e stimolare la curiosità dei giovani lettori e non solo. Un programma che si estende da giugno ad agosto e che conferma la biblioteca come punto di riferimento essenziale per la cittadinanza, un luogo capace di promuovere la coesione sociale e l’accesso universale alla cultura, mantenendo le porte aperte anche durante la pausa estiva.

Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, evidenziando come il calendario sia stato concepito per offrire opportunità diversificate ai bambini del territorio. Ha inoltre ribadito l’importanza della biblioteca quale “cuore pulsante” della città, un ambiente dove l’apprendimento si fonde con la socializzazione e lo sviluppo personale. Le attività estive, ha aggiunto, rappresentano un ulteriore passo verso l’obiettivo di garantire che i giovani possano continuare a esplorare e divertirsi anche al di fuori del contesto scolastico.

Il mese di giugno darà il via alle attività con un appuntamento dedicato alla conoscenza: “Quiz mania” mercoledì 18, dalle 16:00 alle 18:00, sfiderà l’ingegno dei bambini tra i 7 e i 10 anni. Mercoledì 25, nello stesso orario, sarà la volta de “I segreti delle piante”, un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, che avranno l’opportunità di realizzare il proprio erbario. Il mese si concluderà sabato 28 alle 10:30 con “Magie tra le pagine: racconti fantastici per sognare insieme”, sessioni di lettura curate da Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini, indirizzate ai bambini tra i 5 e i 7 anni.

Luglio proseguirà con un’entusiasmante “Caccia al tesoro tra i libri” mercoledì 2, dalle 16:00 alle 18:00, pensata per i bambini dai 7 ai 10 anni. Le narratrici Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini torneranno sabato 5 alle 10:30 con “Storie tutto d’un fiato: racconti brevi e svolte inaspettate”, per incantare i più piccoli tra i 5 e i 7 anni. Mercoledì 16, dalle 16:00 alle 18:00, i partecipanti dai 6 ai 10 anni potranno sprigionare la loro fantasia in “A scuola di collage per creare il libro che non c’è”. Il mese si chiuderà mercoledì 23, dalle 16:00 alle 18:00, con un affascinante incontro su “Fatti catturare dalle piante carnivore”, condotto da Valerio Righi, un evento consigliato a partire dai 5 anni.

Anche agosto offrirà momenti di svago e scoperta. Sabato 2, alle ore 16:00, il Museo del Somaro – Centro per l’arte Contemporanea ospiterà lo “Spettacolo di Burattini – Il miracolo della mula”, un evento per famiglie e bambini dai 4 anni in su, promosso da “Fontemaggiore” nell’ambito del progetto Classico Vs Contemporaneo_ UST, con il finanziamento di Sviluppumbria S.P.A. Mercoledì 6, dalle 16:00 alle 18:00, i giovani adolescenti tra gli 11 e i 13 anni potranno partecipare a “Il seme di una frase: coltivare il pensiero in dialogo”, un’occasione per sviluppare il pensiero critico attraverso la conversazione. Infine, mercoledì 20, dalle 16:00 alle 18:00, i bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni, saranno avvolti dalle “Coccole di parole”, sessioni di letture ad alta voce pensate per stimolare l’immaginazione.

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” è operativa da martedì a sabato e invita tutti a prendere parte alle iniziative. Sebbene la partecipazione sia completamente gratuita, per una migliore gestione degli eventi è raccomandata l’iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 3477541791. Per maggiori dettagli sul programma, è possibile consultare la pagina Facebook della Biblioteca comunale Gualdo Tadino o contattare il numero 0759141414.