Rassegna Teatrale Gualdo Tadino: Sesta Edizione al via

Cresce l’attesa per l’evento culturale autunnale al Talia

Gualdo Tadino si prepara ad accogliere la sesta edizione della Rassegna di Arte Teatrale, con un programma che animerà il Teatro Talia a partire dal prossimo ottobre. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale locale, promette di replicare il successo delle precedenti edizioni, offrendo al pubblico una serie di spettacoli di qualità.

L’Associazione Note di Teatro, promotrice dell’evento, ha presentato la nuova stagione in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. L’evento ha ricevuto anche il patrocinio del Polo Museale e dell’UILT (Unione Italiana Libero Teatro), con Radio Tadino come media partner ufficiale. La conferenza di presentazione, tenutasi martedì 17 giugno nella Sala Consiliare del Municipio, ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, e del Presidente dell’Associazione Note di Teatro, Stefano Galiotto.

L’Assessore Bazzucchi ha sottolineato come la rassegna rappresenti un’importante occasione di crescita e partecipazione per la comunità locale. L’Amministrazione Comunale ha confermato il proprio sostegno alla sesta edizione non solo attraverso il patrocinio, ma anche con un contributo economico significativo, riconoscendo il valore della diffusione culturale e del teatro amatoriale di alto livello. L’assessore ha espresso gratitudine all’Associazione Note di Teatro per l’impegno e la passione profusi nell’organizzazione, che contribuiscono ad arricchire la città e a valorizzare un luogo emblematico come il Teatro Talia. L’invito è aperto a tutti per partecipare con entusiasmo a un’esperienza teatrale che unisce e beneficia il territorio.

Il calendario degli spettacoli per la VI Rassegna di Arte Teatrale vedrà alternarsi diverse compagnie sul palco del Teatro Talia. L’11 ottobre, la rassegna si aprirà con “Lettere” di Federica Santoro, interpretato dalla compagnia Le Pecore Nere di Amelia. Seguirà il 18 ottobre “Il Padre della Sposa” di Caroline Francle, portato in scena dall’Improvvisata compagnia di Latina. Il 25 ottobre, Le Voci di dentro di Assisi presenteranno “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo.

Il mese di novembre si aprirà l’8 con “Eleonora Mombel” di Alessandro Vinti, a cura degli Amici del Teatro di Colombella di Perugia. Il 15 novembre sarà la volta di “La Prova di Dio” della compagnia Solve Coagula di Bologna. La rassegna si concluderà il 29 novembre con lo spettacolo “Qui sotto il cielo di Roma”, messo in scena dalla compagnia locale Note di Teatro di Gualdo Tadino.

Stefano Galiotto, presidente di Note di Teatro, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per la collaborazione costante e l’Assessore Bazzucchi per la sua sensibilità verso l’iniziativa. Ha evidenziato come la rassegna abbia raggiunto la sesta edizione mantenendo un livello di qualità elevato, pur essendo composta da compagnie amatoriali. La presentazione anticipata del programma, seppur l’inizio sia previsto per ottobre, mira a permettere al pubblico di familiarizzare con le proposte. Oltre alla compagnia organizzatrice, la rassegna ospiterà cinque altre formazioni teatrali.