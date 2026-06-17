Torna “Terracomunica”, una settimana per immaginare e costruire il futuro delle comunità

Dal 21 al 28 giugno a Gubbio la sostenibilità sociale al centro del dibattito, tra laboratori, speech e momenti corali

Una settimana di incontri, dialoghi, laboratori, arte, cultura e partecipazione per riflettere sul presente e immaginare il futuro delle comunità: torna a Gubbio, dal 21 al 28 giugno, TERRACOMUNICA – Settimana della sostenibilità sociale, giunta alla sua nona edizione, ideata e promossa dall’associazione Terracomunica APS.

L’edizione 2026, presentata questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini, dell’assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Colaiacovo e del presidente di Terracomunica APS Paolo Tosti, è dedicata al tema dei “Confini”, intesi non come barriere o divisioni, ma come luoghi di incontro, confronto e crescita. Un filo conduttore che attraverserà l’intero programma, coinvolgendo cittadini, giovani, professionisti, studiosi e visitatori in un percorso di approfondimento sui grandi temi della contemporaneità.

Nata nel 2004, Terracomunica con il tempo si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più originali e qualificati del territorio, capace di coniugare riflessione sociale, partecipazione civica e valorizzazione della comunità locale. Il programma dell’edizione 2026 propone incontri con autorevoli ospiti del mondo della cultura, dell’economia, della ricerca e dell’educazione, tra cui Giulio Sapelli, Patrizio Paoletti, Stefano Vanin, Federica Giannotta, Francesca Pinna, Roberta Mascioni, Silvana Piersanti.

Accanto ai momenti di approfondimento trovano spazio attività dedicate ai più giovani, laboratori creativi ed esperienziali guidati da giovani artisti o giovani professionisti eugubini e una mostra internazionale che coinvolge giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e dalla Adelphi University di New York.

“Terracomunica rappresenta una delle esperienze culturali e sociali più significative che il nostro territorio abbia saputo costruire negli anni – ha sottolineato il sindaco Vittorio Fiorucci – è un progetto che mette al centro le persone, il dialogo e la responsabilità condivisa, creando occasioni autentiche di confronto su temi che riguardano tutti noi. In un tempo caratterizzato da profonde trasformazioni, iniziative come questa aiutano le comunità a riflettere, a crescere e a costruire nuove relazioni. Gubbio è orgogliosa di ospitare una manifestazione che sa coniugare cultura, partecipazione e attenzione ai temi del futuro, valorizzando al tempo stesso la propria identità e la propria vocazione all’accoglienza”.

“Terracomunica è un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama culturale cittadino e regionale – ha evidenziato Paola Salciarini – la qualità degli ospiti, l’originalità delle proposte e la capacità di coinvolgere pubblici diversi rappresentano un valore aggiunto per la nostra città”.

“Particolarmente significativo è il lavoro svolto con i giovani – ha spiegato anche Colaiacovo – ai quali vengono offerte occasioni concrete di crescita, confronto e partecipazione. Il tema dei confini scelto per questa edizione è di straordinaria attualità e invita tutti noi a riflettere sul significato dell’incontro, dell’inclusione e della costruzione di comunità più consapevoli e solidali”.

“I confini sono una costruzione dell’uomo, esplorarli diventa una responsabilità – ha sottolineato Paolo Tosti, presidente di Terracomunica – quest’anno abbiamo voluto dedicare la settimana della sostenibilità sociale di Gubbio ai confini che possono essere esplorati e indagati in tanti modi diversi e con relatori, come sempre, autorevoli. Dal 21 al 28 giugno, Gubbio si trasformerà in un centro per la condivisione di pensieri che, speriamo, rafforzino la consapevolezza alla responsabilità. Il festival vuole come sempre valorizzare la terra e i territori attraverso il sapere e le connessioni che generano partecipazione. La filosofia dell’evento risiede nel nome stesso del progetto: mettere in connessione profonda un territorio con la conoscenza globale, stimolando conversazioni e attività collettive capaci di crescere le comunità alla responsabilità. Terracomunica adotta la comunicazione in ogni sua declinazione, elevandola a vera e propria leva pedagogica. Il fulcro di questo impegno è rivolto ai giovani, ai quali viene offerta l’opportunità di incontrare e di ascoltare relatori che parlano dei loro confini. Gubbio si conferma così uno spazio ideale di ispirazione e accoglienza aperta a cittadini, professionisti e visitatori confidando che questo dia sempre più un’identità più forte alla nostra Umbria e al suo territorio. Il festival ha sempre come cuore pulsante la Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli, con incontri a ingresso libero e gratuito”.

“Con Terracomunica – ha chiuso il sindaco – Gubbio rinnova il proprio ruolo di luogo privilegiato per il confronto culturale e sociale, offrendo uno spazio aperto di dialogo e partecipazione nel quale il territorio diventa protagonista di una riflessione condivisa sul futuro delle comunità”.

Di seguito si evidenziano i principali momenti in calendario:

Anteprima d’Arte (20 Giugno, ore 18:30 – Taverna dei Capitani in via Baldassini): Inaugurazione della mostra collettiva “CONfini – Arte e sostenibilità sociale”, che vedrà l’esposizione di opere firmate da giovani talenti emergenti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Perugia e da New York, unendo idealmente i linguaggi artistici umbri con quelli oltreoceano. Un progetto coordinato da Massimiliano Poggioni e Paolo Tosti con le docenti e artiste Allison Rufrano dall’Adelphi University di New York, Meri Tancredi e Annalisa Guerri, dall’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Incontro Generazionale (23 Giugno – Palazzo dei Consoli): Il celebre economista e sociologo Giulio Sapelli incontrerà i giovani del territorio nell’evento “Storie di una vita e il confine del diventare grandi”, un momento di ascolto attivo e confronto volto a rinsaldare il patto formativo tra generazioni che crescono ascoltando e che hanno il profondo desiderio di dialogare con i maestri.

Focus Transizione Energetica (27 Giugno, ore 17:00 – Palazzo dei Consoli): il giovane esperto di energia Edoardo Ventafridda guiderà il pubblico in un’analisi controcorrente con l’intervento dal titolo provocatorio “(Quasi) tutto quello che sai sulla transizione energetica è falso”.

I Panel:



Confini Digitali: dagli adolescenti ai “family influencer”, i nuovi diritti dell’infanzia per una via italiana alla tutela dei minori il sabato 27 alle ore 18:30 Proposto in collaborazione con Terre des Hommes che vedrà la partecipazione di Federica Giannotta (Terre des Hommes) guiderà il dibattito condividendo i dati dell’Osservatorio e i dettagli dell’indagine sull’esposizione precoce dei bambini e lo sfruttamento. Francesca Pinna, dirigente scuola secondaria di primo grado “Mastro Giorgio-Nelli”, analizzerà il ruolo della scuola come presidio educativo e frontiera attiva nel ricucire i confini tra vita reale e virtuale. Roberta Mascioni, psicologa dell’età evolutiva, esplorerà l’impatto psicologico dello “schermo come barriera” e le dinamiche relazionali tra genitori e figli oggi.

Il confine tra inconsapevolezza e incompentenza – tutela del paesaggio e sviluppo delle fonti rinnovabili, una progettualità possibile: il panel è dedicato alla rigenerazione energetica dei territori italiani. Insieme a esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, faremo il punto sul tema, su come i Comuni affrontano la questione e su come informare correttamente i cittadini, analizzando criticità, progressi e aspetti giuridici ed economici della materia. Al centro del dibattito ci sarà l’importanza di creare consapevolezza in chi vive nei territori interessati da queste trasformazioni. Intervengono: l’avvocato Marco Marchetti, Mauro Magrini (Provincia di Perugia), Spartaco Capannelli (assessore all’ Ambiente del Comune di Gubbio), Paolo Polinori (Docente di Economia Politica Unipg), Simona Bigerna (Docente di Economia Politica Unipg), con la moderazione di Silvia Malacchi.

Le Scienze dell’Uomo (27 Giugno, ore 21.00 – Palazzo dei Consoli): appuntamento serale con Patrizio Paoletti. Da oltre trent’anni esploratore del potenziale umano, Paoletti si muoverà tra i rigidi confini delle neuroscienze e la visione pedagogica dell’educazione, offrendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere noi stessi e la società circostante.

Architettura, Ingegneria e Rigenerazione Urbana (venerdì 26 giugno dalle 15,30): Un intero pomeriggio sarà dedicato al confronto tra grandi professionisti con l’obiettivo di rimettere la vita delle persone al centro del disegno urbano attraverso tre storie di visione e concretezza. Interverranno Filippo Pagliani, architetto e co-fondatore dello stimato studio di architetti Park, l’ingegnere Sara Baroni, esperta di rigenerazione di sistemi complessi sia pubblici che privati) e Virna Venerucci, architetto di Ecoazioni ed esperta in valutazione ambientale strategica e d’impatto). E a seguire un panel “Il confine tra inconsapevolezza e incompetenza, Tutela del paesaggio e sviluppo delle fonti rinnovabili, vivere una progettualità possibile”, con esperti e testimoni di realizzazioni di importanti progetti di rigenerazione.

Laboratori e Nuove Emergenze Educative: Spazio ad attività ludico-didattiche dedicate alla fascia d’età dai 6 ai 12 anni e talk di approfondimento focalizzati sull’importanza di un’educazione condivisa che sappia muoversi fluidamente tra i confini di scuola, famiglia e vita sociale.

Ospiti di rilievo, grazie all’ormai quasi decennale sostegno di Richmond Italia, lo scienziato ed esperto di intelligenza artificiale Nello Cristianini, la pluricampionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini e l’esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini, con la possibilità di partecipare registrandosi on line (e di scoprire tutte le altre informazioni relative all’evento) nel sito terracomunica.com.