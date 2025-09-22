Gualdo Tadino presenta la 47ª edizione del Palio

Giochi de le Porte: tradizione, sfida e comunità in festa

GUALDO TADINO, 22 settembre 2025 – Un’atmosfera carica di attesa e fermento ha accompagnato la mattinata di lunedì 22 settembre, quando presso la Fondazione Perugia si è tenuta la presentazione ufficiale della 47ª edizione del Palio di San Michele Arcangelo, manifestazione storica che anima ogni anno la città di Gualdo Tadino. L’evento, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre, si prepara a vivere un weekend intenso di eventi, spettacoli e competizioni, che catalizzeranno l’attenzione di cittadini e visitatori, pronti a immergersi in un’esperienza che coniuga tradizione, passione e identità culturale, come riporta il comunicato di Sofia Raggi – Ente Giochi de le Porte.

La presentazione è stata aperta da una nutrita rappresentanza istituzionale e culturale. A fare gli onori di casa, il Direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, insieme al Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, al Presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, al Gonfaloniere Alessandro Cesaretti e all’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi. Presente anche la Compagnia Balestrieri Waldum, con dame in costumi d’epoca, i priori e le priore, simbolo vivente della tradizione che ogni anno anima la città.

Gli organi di stampa hanno potuto scoprire in anteprima il programma completo della manifestazione, i cui momenti clou si concentrano nelle giornate di sabato e domenica, con la disputa finale che promette forti emozioni e un clima carico di competizione sana e coinvolgente. Tra le novità di quest’anno, la presenza di una madrina d’eccezione: la neo eletta Miss Italia, Katia Buchicchio, che sfilerà nel corteo storico serale di sabato 27, regalando un tocco di modernità e glamour a una festa dal sapore antico.

L’apertura ufficiale ha visto la proiezione del trailer dei Giochi de le Porte 2025, un video promozionale realizzato grazie al sostegno del main sponsor Birra Flea, partner storico della manifestazione. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera del Palio, fatta di rievocazioni, colori, musiche e competizioni, e per anticipare l’intensità degli eventi che animeranno la città.

Il Presidente Christian Severini, nel suo intervento, ha sottolineato con orgoglio il valore storico e culturale di una manifestazione che da quasi cinquant’anni rappresenta un pilastro della tradizione locale. «I Giochi de le Porte non sono solo una competizione, ma un tuffo autentico nel Medioevo – ha spiegato –. Riportano spettatori e cittadini indietro nel tempo, facendoli vivere con trasporto e partecipazione un’esperienza unica. Quattro Porte, quattro squadre che si sfidano con coraggio e adrenalina per conquistare il Palio, in un crescendo di emozioni e tensione sportiva».

Severini ha inoltre rimarcato il forte senso di comunità che anima l’evento: «Partecipare ai Giochi significa entrare in una città aperta, che accoglie e coinvolge tutti in un abbraccio caloroso, condividendo uno spirito autentico e profondo».

Dal canto suo, il Sindaco Presciutti ha posto l’accento sull’impegno collettivo che sostiene l’evento, sia in termini umani sia economici. «Oltre 1200 figuranti animeranno la serata di sabato – ha ricordato –. Questo dato rende evidente il ruolo centrale del volontariato nella riuscita della manifestazione. Ma non solo: ogni anno si investe moltissimo anche per il rinnovo e la cura dei costumi storici, una vera opera di artigianato e dedizione che valorizza l’unicità dello spettacolo».

Presciutti ha invitato tutta la comunità e i visitatori a vivere il Palio non solo come uno spettacolo da ammirare, ma come un’occasione per sentirsi parte di un progetto collettivo, testimone di una storia che affonda le radici nella tradizione e si proietta verso il futuro, anche attraverso i canali digitali.

Un ringraziamento particolare è arrivato dal direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, che ha ribadito la convinzione e il sostegno della Fondazione verso i Giochi de le Porte. «Il nostro contributo economico è una testimonianza della centralità di queste feste nella cultura umbra – ha affermato –. La nostra regione è infatti la più ricca d’Italia per densità di rievocazioni storiche, un patrimonio prezioso che alimenta identità, turismo e partecipazione».

La chiusura degli interventi è stata affidata al Gonfaloniere Alessandro Cesaretti, che ha portato i saluti dei priori e ha ricordato come il Palio di San Michele Arcangelo rappresenti non solo un momento ludico ma un evento sociale capace di unire persone, tradizioni e valori. «Il gioco e la competizione sono solo una parte – ha sottolineato –. Questo Palio è soprattutto un’occasione per rafforzare il tessuto sociale, rinsaldare legami e promuovere la coesione».

Il programma si annuncia dunque ricco e coinvolgente: dal corteo storico, alle sfide tra i rioni, alle iniziative culturali e di intrattenimento che animeranno il weekend. Una festa che, come ogni anno, si prepara a essere un momento di grande partecipazione e condivisione, un’occasione per riscoprire il valore della tradizione attraverso uno sguardo contemporaneo.

Gualdo Tadino si prepara così a vivere il Palio di San Michele Arcangelo 2025 come un evento che, oltre a celebrare la storia, guarda avanti, costruendo comunità e identità con orgoglio e passione.