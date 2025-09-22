Poste Italiane sventa maxi truffa da 25mila euro a Gualdo

Dipendenti bloccano operazione sospetta e salvano cliente

A Gualdo Tadino il personale dell’ufficio postale del centro ha impedito una truffa da 25mila euro ai danni di un residente in provincia di Perugia. L’uomo, contattato telefonicamente da un falso operatore, era stato convinto ad effettuare un bonifico come restituzione di una somma che, secondo il raggiro, gli sarebbe stata accreditata per errore.

Presentatosi allo sportello per disporre l’operazione, il cliente ha insospettito gli addetti, che hanno deciso di approfondire la vicenda prima di procedere. Gli accertamenti hanno subito fatto emergere la natura fraudolenta della richiesta, bloccando così il tentativo di raggiro e mettendo in salvo il correntista.

L’episodio rientra nelle sempre più frequenti modalità di truffa portate avanti tramite contatti telefonici. I malintenzionati, fingendosi operatori di Poste Italiane, cercano di carpire la fiducia delle persone, inducendole a compiere operazioni che in realtà mirano a sottrarre denaro. In casi simili, il primo presidio di difesa è rappresentato dal personale delle sedi postali, formato per riconoscere e intercettare comportamenti sospetti.

Poste Italiane ha da tempo avviato campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai propri clienti, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e ridurre i rischi di frode. Secondo i dati aziendali, nel corso dell’ultimo anno il 63% dei tentativi di truffa è stato sventato grazie alla collaborazione tra dipendenti e utenti, a conferma dell’efficacia delle iniziative di prevenzione.

Particolare rilievo ha il vademecum antifrode che Poste distribuisce ai clienti, contenente indicazioni pratiche per proteggersi dai raggiri. Tra i consigli principali: prestare attenzione a email, sms e telefonate sospette; diffidare di offerte troppo vantaggiose o promesse di guadagni facili; verificare sempre l’affidabilità delle pagine web utilizzate per acquisti online; gestire con cautela dati e documenti personali; mantenere aggiornati software e password di accesso.

Sul portale di Poste Italiane è inoltre disponibile una sezione dedicata alla formazione contro le frodi, con approfondimenti utili per riconoscere i tentativi di raggiro e proteggere i propri risparmi.