Cento studenti dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino incontreranno Papa Francesco

La città di Gualdo Tadino incontra Papa Francesco. Saranno presenti anche due autobus pieni di alunni dell’Istituto comprensivo di Gualdo Tadino all’incontro con Papa Francesco, organizzato in collaborazione l’amministrazione comunale, in programma Venerdì 19 aprile 2024 alle ore 9.00 presso l’Aula Paolo VI, Città del Vaticano. I ragazzi gualdesi saranno accompagnati dalle loro insegnanti, dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Angela Codignoni e dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti in rappresentanza della città. All’iniziativa tra il Pontefice e le scuole parteciperanno solo 64 Comuni italiani (8 dell’Umbria) e tra questi c’è anche Gualdo Tadino. Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace.

Con questo obiettivo Papa Francesco incontrerà 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete nazionale delle Scuole di pace. Insieme a loro ci saranno anche i sindaci e gli amministratori locali, i docenti universitari e i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del “Patto di Assisi” per la formazione di una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. L’incontro con Papa Francesco è parte integrante del Programma nazionale di educazione civica 2023- 2024 intitolato “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” teso ad educare le giovani generazioni alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo come strumento di pace e di trasformazione del futuro. Al centro dell’incontro con Papa Francesco c’è la volontà di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace e di trovare le strade per “trasformare il futuro” che oggi è minacciato da tante guerre, ingiustizie e disuguaglianze ingiustificabili e insopportabili. Gli alunni/studenti partecipanti sono pronti a dialogare con il Santo Padre per condividere i loro sogni e idee, le loro preoccupazioni e proposte per la costruzione di una vita e di un mondo migliore per tutti e tutte.

Durante l’incontro verranno presentati al Santo Padre anche i primi risultati del percorso didattico di “alfabetizzazione del futuro” in preparazione del “Summit del Futuro” promosso dall’Onu (23-24 settembre 2024) che vedrà i Capi di Stato di tutto il mondo sottoscrivere un nuovo “Patto per il futuro”. Per seguire in diretta l’iniziativa è possibile collegarsi al seguente link: https://www.youtube.com/c/VaticanNewsIT