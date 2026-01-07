Gualdo Tadino celebra il successo degli eventi invernali 2025

Natale da Vivere Insieme illumina Gualdo Tadino e unisce

L’Amministrazione comunale traccia un bilancio estremamente positivo della rassegna “Natale da Vivere Insieme – Luci, Cultura e Tradizione”, il programma di eventi che dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 ha trasformato la città in un vivace palcoscenico di iniziative culturali, artistiche e sociali. Un calendario ricco, costruito in collaborazione con associazioni, scuole, parrocchie e realtà del territorio, che ha coinvolto residenti e visitatori con appuntamenti diffusi e partecipati.

La manifestazione ha portato nel centro storico e nei quartieri un’offerta variegata: spettacoli, musica, attività per famiglie, momenti di solidarietà, iniziative sportive e ambientali. Un mosaico di proposte che ha generato ricadute positive sul tessuto turistico ed economico, rafforzando allo stesso tempo il senso di comunità e valorizzando le eccellenze locali.

Tra gli eventi più attesi, l’accensione delle luminarie in Piazza Martiri della Libertà ha inaugurato ufficialmente il periodo festivo, accompagnata da animazioni e attività per tutte le età. Grande riscontro anche per la prima edizione di “Gualdo Tadino Comics & Games” ospitata in Biblioteca Comunale, per il concerto gospel del coro The Angels al Teatro Talia e per la decima edizione del Presepe Vivente “Venite Adoremus”, allestito negli ex Orti dell’Istituto Bambin Gesù.

Molto apprezzati i presepi artistici esposti nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano e al Santuario del Divino Amore, così come le recite natalizie delle scuole del territorio, che hanno coinvolto numerose famiglie. Le tre piazze del centro storico si sono animate con attività dedicate ai più piccoli, mentre la Rocca Flea ha ospitato il suggestivo Castello di Babbo Natale. Il calendario ha incluso anche il torneo di baskin della Black Mamba Association, l’animazione dell’Epifania alla Taverna di San Facondino, l’iniziativa “Natale da Cani”, i concerti dei cori CAI “R. Casimiri”, Santa Cecilia e Intimae Voces, oltre al Primo Raduno dei camperisti e all’evento dedicato alla ceramica locale del 7 dicembre.

L’assessore Gabriele Bazzucchi sottolinea come la riuscita della rassegna sia il risultato di una collaborazione ampia e strutturata tra amministrazione, scuole, operatori economici ed enti del terzo settore. La scelta di valorizzare il patrimonio culturale cittadino, dal Polo Museale alle chiese del centro storico, è stata accompagnata da eventi di qualità capaci di attrarre pubblico e rafforzare il legame con la città.

Dal 5 gennaio è inoltre ripresa la programmazione religiosa in vista delle celebrazioni del Beato Angelo da Casale, patrono della città, che proseguiranno fino al 15 gennaio nel solco della tradizione e della partecipazione condivisa.

Il sindaco Massimiliano Presciutti evidenzia come il successo degli eventi invernali confermi la capacità di Gualdo Tadino di fare sistema e di investire su cultura, tradizione e socialità come strumenti di crescita e coesione. L’Amministrazione ringrazia associazioni, parrocchie, scuole, volontari e cittadini per il contributo offerto, ribadendo l’impegno a sostenere iniziative che valorizzino e promuovano il territorio.