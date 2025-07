Evento sportivo alla sua 8° edizione, dal 13 al 20 luglio

GUBBIO (09/07/2025) – Dopo l’avvio di un Open di altissimo livello, il Circolo Tennis Gubbio è pronto a vivere anche le emozioni dell’Itf World Tour – Torneo internazionale di tennis maschile, Memorial Francesco Ledda. L’ottava edizione alle porte, in programma dal 13 al 20 luglio, si preannuncia più entusiasmante che mai, con tanti talenti della racchetta in campo, pronti a darsi battaglia per la conquista dei punti ATP e del montepremi da 15mila dollari.

Tra i nomi più attesi: il detentore Gabriele Pennaforti (vincitore del torneo nel 2024), il giovane e promettente Gianluca Cadenasso, Gianmarco Ferrari che ha già assaporato palcoscenici maggiori ed ora cerca di risalire in classifica, il 2005 croato Simunza mancino e grande servitore e i francesi Raquillet e Aubriot, sempre temibili per il loro gioco vario e spettacolare. Nella giornata di sabato 12 luglio verrà sorteggiato il tabellone e poi via alle qualificazioni del 13/14 luglio. Dunque le sfide del main draw che condurranno alla finale del 20 luglio. Tutti gli incontri, sia diurni che serali, sono a ingresso libero.

I dettagli dell’evento sono stati illustrati in una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, dell’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, del presidente del Ct Gubbio Riccardo Capannelli e del direttore del torneo Luca Ceccarelli. “La formula del torneo – ha sottolineato Ceccarelli – come tutti gli ATP TOUR, prevede un tabellone di qualificazione che promuove otto tennisti al Main Draw e un tabellone di doppio a sedici coppie. Ci attendono già dal primo giorno incontri agguerriti con alcuni tennisti che cercheranno di alimentare la loro classifica e altri alla ricerca dei primi successi per potersi lanciare definitivamente nel circuito.

In questi giorni è in corso il prestigioso Wimbledon: basti pensare che 12 giocatori che hanno giocato sull’erba inglese sono passati da noi, a riprova della grande qualità del tennis che viene espresso da quanti hanno preso parte al nostro torneo. L’entrata al Circolo sarà gratuita e come sempre, cercheremo di posizionare le partite più importanti nel turno pre-serale e serale. La speranza è che i tanti tennisti possano percorrere la strada già tracciata da Bonzi, Etcheverry, Arnaldi, Berrettini, Coria, Travaglia, Carabelli, passati sulla terra rossa del Circolo Tennis Gubbio con il bagaglio di sogni e aspettative, e ora ai vertici del tennis mondiale”.

“L’ottava edizione dell’ITF si prepara ad accogliere alcuni tra i migliori talenti emergenti del panorama tennistico internazionale – ha spiegato Capannelli – il torneo offrirà agli appassionati uno spettacolo di alto livello e ai giocatori l’opportunità di conquistare punti fondamentali per scalare la classifica mondiale. Non resta che attendere l’inizio del torneo per scoprire chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro di questa meravigliosa manifestazione”.

“E’ davvero un piacere per me essere qui a presentare l’ottava edizione del Torneo – ha dichiarato il sindaco Fiorucci – un appuntamento che torna dopo dieci anni di impegno costante da parte di numerosi volontari, interrotto solo dagli anni del Covid. Accoglieremo atleti da tutto il mondo per una manifestazione che si è affermata come riferimento sportivo e trampolino di lancio per molti professionisti. Gubbio si conferma protagonista nello sport di alto livello, grazie alla qualità delle strutture e alla capacità di accoglienza che vogliamo continuare a rafforzare. E’ bello vedere stamattina tanti bambini qui al Circolo: lo sport è una straordinaria scuola di vita, insegna il rispetto delle regole, l’impegno, la costanza e il valore del lavoro di squadra. Per i più piccoli rappresenta un’occasione fondamentale di crescita, non solo fisica ma anche psicologica ed educativa. È nostro dovere, come istituzioni, sostenere sempre iniziative che promuovano lo sport come strumento di inclusione e formazione. Speriamo che esperienze come questa possano accendere in molti di voi la passione per lo sport e diventare un punto di partenza per percorsi sani, ricchi di valori e di belle scoperte”.

“Il Torneo Internazionale del Circolo Tennis Gubbio è diventato nel tempo un appuntamento di prestigio per il tennis mondiale – ha concluso Colaiacovo – grazie al direttore Luca Ceccarelli, al presidente Riccardo Capannelli, al comitato organizzatore e ai tanti volontari che, con impegno e passione, rendono possibile questo evento. Gubbio torna sotto i riflettori, regalando emozioni agli atleti e al pubblico. Lo sport, con i suoi valori inclusivi e aggregativi, è ancora una volta volano per la promozione della città. Buon divertimento e in bocca al lupo a tutti!”