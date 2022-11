Search for: Search Button

Bus extraurbani, il capolinea si sposta in via Beniamino Ubaldi

Dal prossimo martedì, 15 novembre, e per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al 15 gennaio 2023, il capolinea degli autobus extraurbani sarà spostato nell’area di Via Beniamino Ubaldi limitrofa a Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (piazzale antistante la COOP). La decisione è seguita ad un sopralluogo che si è svolto ieri alla presenza di Polizia Municipale, Servizio Trasporto Pubblico Locale del Comune di Gubbio e funzionari di Busitalia, proprio per cercare un’alternativa all’attuale collocazione di Viale Leonardo Da Vinci.

“In vista delle festività natalizie e del posizionamento delle attrazioni correlate, che comporteranno modifiche alla circolazione in Piazza Quaranta Martiri – spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica e al governo del territorio Alessia Tasso – abbiamo ritenuto opportuno trovare un’alternativa a Piazzale Leonardo da Vinci per il terminal dei bus extraurbani, in considerazione del fatto che quest’anno le aree circostanti gli edifici scolastici sono interessate dai lavori di ristrutturazione che inibiscono l’utilizzo delle stesse per la sosta dei veicoli. Il trasferimento del capolinea consentirà in questo modo il ritorno della regolare fruibilità del parcheggio di Viale Leonardo Da Vinci, di fronte al circolo Tennis. Resta invece confermato in Piazza Quaranta Martiri il capolinea per le linee urbane e della navetta gratuita del centro storico, così come sono confermate tutte le fermate in prossimità del centro storico e di tutti gli istituti scolastici della linea extraurbana”.