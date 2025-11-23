Gubbio illumina piazze e cuori contro la violenza di genere

Settimana di eventi e simboli per sensibilizzare la comunità

Il Comune di Gubbio celebra il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un programma di iniziative che intreccia memoria, cultura e partecipazione. L’amministrazione, insieme alla Commissione Pari Opportunità, ha scelto di rendere visibile l’impegno illuminando di rosso Piazza San Giovanni per tutta la settimana e riposizionando la panchina rossa in piazza Quaranta Martiri, simboli concreti di un percorso che non si esaurisce in un solo giorno.

L’assessore Lucia Rughi ha sottolineato come la violenza non sia soltanto fisica, ma anche psicologica, economica e sessuale, e come sia necessario un cambiamento culturale profondo. «Non basta la legge – ha spiegato – serve educazione al rispetto nelle scuole, sensibilizzazione costante e un’azione congiunta di istituzioni, associazioni e cittadini».

I dati confermano l’urgenza: le chiamate al numero antiviolenza 1522 in Umbria sono cresciute da 1,18 a 2,34 ogni 10mila abitanti tra il 2019 e il 2024, con valori più alti nella provincia di Perugia. Numeri che raccontano un fenomeno radicato e ancora lontano dall’essere superato, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gubbio.

Il calendario degli eventi prevede momenti di riflessione e condivisione.

Mercoledì 26 novembre il Cinema Astra ospiterà la proiezione gratuita di Tre ciotole, tratto dai racconti di Michela Murgia, che affronta temi di perdita e ricostruzione.

Domenica 30 novembre, nella palestra di San Pietro, si terrà l’iniziativa “Elogio della gentilezza”, con letture e musica per raccontare la gentilezza come pratica quotidiana capace di disarmare la violenza.

La presidente della Commissione Pari Opportunità, Cecilia Passeri, ha ricordato che la gentilezza non è un atteggiamento ingenuo, ma una scelta consapevole che sostiene la dignità delle persone e favorisce comunità più inclusive.

Accanto agli eventi culturali, anche lo sport diventa veicolo di sensibilizzazione: il torneo di padel misto organizzato al Padel Factory ha promosso una cultura del rispetto attraverso il gioco e la partecipazione.

Il Comune invita tutti i cittadini, uomini e donne, giovani e adulti, a farsi parte attiva di un percorso che richiede responsabilità condivisa. «La buona politica – ha ribadito Rughi – si costruisce con la presenza e con l’ascolto. Nessuna donna deve più sentirsi sola».