Gualdo Tadino accende il Natale con oltre 50 eventi

Tradizioni, spettacoli e comunità per un mese di emozioni

Gualdo Tadino, 25/11/2025 – Dal 30 novembre Gualdo Tadino si prepara a vivere un Natale che unisce tradizione e innovazione, con un programma di oltre cinquanta appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera comunità. L’iniziativa “Natale da Vivere Insieme”, presentata ufficialmente in municipio alla presenza dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, è frutto di una rete di collaborazioni che abbraccia associazioni, scuole, attività economiche e realtà sociali e culturali del territorio.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come il cartellone sia il risultato di un lavoro condiviso e appassionato: “Un programma vario e di qualità, costruito grazie all’impegno di tante realtà cittadine che hanno saputo fare squadra. Vi aspettiamo il 30 novembre in Piazza Martiri per l’apertura ufficiale, che ci accompagnerà fino al 15 gennaio, giorno della festa del Beato Angelo”.

Il calendario, ricco e diversificato, come riporta il comunicato di Luca Comodi – Ufficio stampa Comune di Gualdo Tadino – propone iniziative che spaziano dalla Casa di Babbo Natale agli spettacoli teatrali, dalle attività per bambini alle escursioni, fino agli eventi musicali e alle mostre d’arte. L’obiettivo è creare un’atmosfera suggestiva e inclusiva, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di trasformare la città in un palcoscenico di emozioni.

La cerimonia inaugurale si terrà domenica 30 novembre con l’accensione delle luminarie in Piazza Martiri della Libertà. La serata sarà animata dal coro “Sarabanda”, dagli Sbandieratori Città di Gualdo Tadino e dai ballerini di “Dance Fusion” e della scuola “Golden Swan Ballet”. Un’anteprima è prevista il giorno precedente con l’evento “Divino in Vino” e l’apertura della mostra “Pier Toffoletti Fragmenta Maya” nella Chiesa Monumentale di San Francesco.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

La programmazione invernale 2025/2026 di Gualdo Tadino, dedicata al periodo natalizio e all’Epifania, propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano tra cultura, sport, ambiente, sociale e intrattenimento. Un cartellone pensato per coinvolgere adulti, bambini e famiglie, con l’obiettivo di trasformare i mesi più freddi in un’occasione di incontro e partecipazione.

“Si tratta di un percorso condiviso – ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi – che valorizza la nostra identità e offre opportunità di crescita e di comunità. Invito tutti i cittadini a vivere pienamente la città, il centro storico, la montagna e le frazioni, riscoprendo il piacere di stare insieme”.

Il programma prevede servizi, laboratori e attività sociali e ricreative che permettono di fruire degli spazi e delle energie che il territorio sa esprimere, soprattutto durante la stagione invernale. L’assessore ha rivolto un ringraziamento agli uffici comunali, al Polo Museale, agli istituti scolastici, alle associazioni e agli operatori economici che, con idee e progetti, hanno contribuito in modo determinante alla costruzione del calendario. L’Amministrazione comunale ha sostenuto integralmente i costi delle luminarie e dell’intero programma, con l’intento di garantire un’offerta di qualità, inclusiva e capace di generare ricadute positive sul tessuto sociale ed economico.

Il sindaco e l’assessore hanno rivolto a tutti l’augurio di vivere questi mesi come un’occasione per sentirsi più uniti, accoglienti e partecipi della vita della città.

Per informazioni dettagliate sugli eventi è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Gualdo Tadino o seguire le pagine social dell’ente.