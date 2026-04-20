Gubbio stringe nuovi patti nel cuore del Lussemburgo

Il sindaco e il suo vice si incontrano nel Granducato
Gubbio, 20 aprile 2026 – Il rafforzamento della presenza eugubina sullo scenario europeo segna un traguardo significativo con la conclusione di un fine settimana denso di impegni diplomatici. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la delegazione del Comune di Gubbio ha operato in Lussemburgo con l’obiettivo di consolidare le relazioni con i cittadini residenti nel Granducato e gettare le basi per future intese produttive. Il sindaco Fiorucci e il vicesindaco Gagliardi hanno guidato questa missione strategica, orientata a trasformare il legame affettivo degli umbri all’estero in un motore concreto di sviluppo per il territorio d’origine. L’intervento non è stato solo un atto di cortesia istituzionale, ma una manovra mirata a inserire la città in un circuito di cooperazione economica e culturale di ampio respiro.
La giornata di sabato ha rappresentato il fulcro dell’intera trasferta, grazie a un incontro partecipato che ha riunito cittadini, professionisti e leader associativi. Durante la serata, il dialogo si è concentrato sulle opportunità di investimento e sulla creazione di canali privilegiati per le imprese locali desiderose di internazionalizzarsi. In particolare, i vertici comunali hanno avviato colloqui diretti con imprenditori eugubini che hanno costruito carriere di successo in Lussemburgo. Questi scambi sono finalizzati a definire partnership operative che possano generare ricadute positive sul sistema economico di Gubbio, sfruttando le competenze e le reti di contatto maturate dalla comunità eugubina nel cuore finanziario dell’Europa. Pertanto, la delegazione ha sottolineato come la diaspora non sia una perdita, ma un ponte fondamentale per il futuro della città.
Parallelamente ai tavoli economici, la missione ha dedicato ampio spazio alla dimensione sociale e all’associazionismo. Nel pomeriggio di sabato, la delegazione ha incontrato i responsabili nazionali dell’ARULEF per approfondire l’analisi sulle attuali correnti migratorie e sulle necessità degli umbri che vivono fuori dai confini nazionali. Questa fase del viaggio ha permesso di raccogliere istanze e testimonianze preziose per affinare le politiche di supporto e di coinvolgimento della comunità esterna. In tal senso, la serata è stata arricchita da contributi musicali e momenti identitari che hanno ribadito la forza del senso di appartenenza. Gubbio si è presentata attraverso le sue persone, dimostrando che la distanza geografica non attenua l’interesse verso le dinamiche di sviluppo della propria terra natale.
Domenica è stata riservata ad attività di networking informale e al consolidamento dei contatti emersi nelle ore precedenti. Prima del rientro previsto in serata a Gubbio, il sindaco e il vicesindaco hanno tirato le somme di una trasferta che si inserisce in una visione politica di lungo termine. L’intento dichiarato è quello di non limitare l’azione amministrativa al solo perimetro locale, ma di proiettare l’immagine cittadina all’interno di scenari internazionali capaci di produrre valore aggiunto, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gubbio.
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