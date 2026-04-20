Gubbio stringe nuovi patti nel cuore del Lussemburgo

Palermo, 32 fermi in un blitz antimafia PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta stamane un’operazione della Dia nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo. L’attività ha portato all’esecuzione di 32 provvedimenti di fermo. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di […]

Elior, Marco “L’Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5 anni” ROMA (ITALPRESS) – Investimenti, innovazione, sostenibilità e un modello integrato sempre più orientato al benessere. Nicolas Marco, amministratore delegato di Elior Italia, illustra in un’intervista all’Italpress le strategie della filiale italiana del gruppo Elior, controllato dalla famiglia Derichebourg, attore globale del contract catering e dei multiservizi con oltre 6 miliardi di euro di fatturato e […]

Maserati protagonista alla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma 2026 MODENA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri la prima edizione di Anantara Concorso Roma, evento internazionale dedicato all’eccellenza italiana, tra ospitalità e cultura automobilistica, che ha visto la partecipazione di 70 vetture italiane, tra le più rare e prestigiose, provenienti da tutto il mondo ed esposte nel cuore di Villa Borghese, presso Casina Valadier, dal […]

Medicina di precisione, nel nuovo dossier Aifa l’impatto delle terapie mirate ROMA (ITALPRESS) – La medicina sta vivendo una trasformazione profonda: dall’approccio standardizzato, basato sul “paziente medio”, si sta passando a un modello centrato sulla persona, capace di adattare diagnosi e terapie alle caratteristiche genetiche, cliniche e ambientali di ciascun individuo. E’ il paradigma della medicina di precisione, al centro del dossier dell’AIFA, che analizza l’impatto […]

Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture false MONZA (ITALPRESS) – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro, emesso dal Tribunale del capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica brianzola, finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie e beni mobili ed immobili […]

Iran, Crosetto “A Hormuz con l’Onu, ma il Parlamento dica sì anche senza suo ok” ROMA (ITALPRESS) – Disponibilità a contribuire a una missione internazionale, ma solo a determinate condizioni: il ministro della Difesa Guido Crosetto indica la linea italiana riguardo alla situazione a Hormuz e alla crisi in Medio Oriente. In un’intervista al Corriere della Sera, il MOD chiarisce priorità e limiti dell’azione italiana. “La nuova chiusura dello Stretto […]

Bologna battuto 2-0, pass Champions più vicino per la Juve David e Thuram firmano la vittoria dei bianconeri, ora a +5 su Como e Roma

Il Genoa vince in rimonta 2-1 a Pisa e vede la salvezza Avanti con Canestrelli, i nerazzurri sono invece ormai a un passo dalla retrocessione

IQOS torna alla Milano Design Week con l’installazione Soundsorial MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l’undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l’asticella rispetto al passato e offrendo una nuova esperienza grazie alla collaborazione con Devialet: si chiama Soundsorial Design, visitabile presso Opificio 31 in via Tortona 31 fino al 26 aprile.Guardando agli 11 anni consecutivi di presenza […]