Gubbio ai playoff: pari prezioso contro Torres

0-0 a Sassari, quinto anno consecutivo centrato
Per il quinto anno consecutivo il AS Gubbio 1910 centra l’obiettivo playoff, strappando un pareggio prezioso sul campo della SEF Torres 1903 a Sassari. La squadra guidata da Domenico Di Carlo, con soli 15 giocatori di movimento a disposizione, ha saputo resistere e portare a casa un punto fondamentale.
Avvio equilibrato, con il Gubbio pericoloso all’11’ in contropiede, ma Giacomo Zaccagno è attento e recupera. Risponde la Torres al 15’ con una punizione di Giuseppe Mastinu, mentre sulla successiva deviazione ravvicinata di Baldi è decisivo Titas Krapikas, autore di un grande intervento. Al 24’ ancora i padroni di casa con Sala, il cui tiro sfiora il palo.
Nella ripresa il Gubbio prova a colpire: al 12’ buona trama offensiva e colpo di testa di Costa, ma centrale. Poco dopo è ancora Mastinu a rendersi pericoloso, trovando però la pronta risposta di Krapikas. Chance importante anche per Saber, che costringe Zaccagno a rifugiarsi in corner.
Nel finale gli umbri sfiorano il vantaggio con La Mantia, che non trova la porta sul cross di Zallu. La Torres reagisce e al 72’ colpisce la traversa con Sorrentino, ma in posizione irregolare.
Dopo un finale senza ulteriori sussulti, il pareggio consente al Gubbio di festeggiare un altro traguardo stagionale, confermando continuità e solidità nel campionato di Serie C.
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