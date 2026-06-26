Nazionale Under 17: le Azzurre del basket a Gubbio

La giunta comunale accoglie le atlete a palazzo Pretorio
Gubbio, 26 06 2026 – La delegazione della selezione giovanile italiana di pallacanestro ha dato ufficialmente il via alle attività di preparazione in vista dell’imminente torneo iridato. La squadra rimarrà sul territorio umbro per completare il ciclo di allenamenti e disputare una serie di collaudi sul campo prima del trasferimento in Repubblica Ceca, come riporta Federica Grandis – Comune di Gubbio.
La squadra nazionale italiana femminile under 17 di pallacanestro è stata accolta formalmente all’interno della Sala Consiliare di Palazzo Pretorio. L’incontro istituzionale ha segnato un momento significativo del soggiorno della delegazione sportiva nel territorio umbro, iniziato lo scorso 22 giugno e destinato a proseguire fino al prossimo 8 luglio. Il gruppo azzurro si trova in città per svolgere il raduno atletico e tecnico necessario a preparare la formazione in vista della Coppa del Mondo di categoria.
La rassegna internazionale si disputerà nella città di Brno, in Repubblica Ceca, durante le giornate comprese tra l’11 e il 19 luglio. All’appuntamento nel palazzo municipale hanno partecipato la commissaria tecnica Mara Buzzanca, i componenti dello staff tecnico e i preparatori atletici che seguono quotidianamente il gruppo. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e l’assessore comunale allo Sport Carlotta Colaiacovo. Gli amministratori locali hanno voluto esprimere il proprio benvenuto ufficiale a nome di tutta la cittadinanza, formulando alle atlete un caloroso augurio per gli impegni agonistici che le attendono a livello internazionale.
Durante le oltre due settimane di permanenza nella località umbra, la rappresentativa giovanile svolgerà sessioni quotidiane di allenamento per perfezionare gli schemi tattici e la condizione fisica. Oltre al lavoro in palestra, il programma prevede la disputa di tre incontri amichevoli utili a testare il livello di preparazione collettiva. Il primo collaudo agonistico è fissato per la giornata del 28 giugno e vedrà le Azzurre opposte a una selezione maschile giovanile del Basket Gubbio. Successivamente, lo staff tecnico guiderà la squadra in un doppio confronto internazionale contro la selezione nazionale della Slovenia, con i match programmati per i giorni 3 e 4 luglio. Queste sfide offriranno indicazioni importanti prima della partenza per la Repubblica Ceca. Nella prima fase del Mondiale, la squadra guidata da Mara Buzzanca è stata inserita nel girone D, un raggruppamento che comprende le selezioni nazionali di Egitto, Canada e Nuova Zelanda.
Il primo cittadino Vittorio Fiorucci ha espresso grande soddisfazione per la presenza della squadra, evidenziando come rappresenti un grande onore ospitare la selezione under 17 in un momento così cruciale della stagione sportiva. Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento formale alla Federazione Italiana Pallacanestro per aver scelto nuovamente il territorio e le sue strutture come sede logistica per un raduno della nazionale. Questa decisione conferma l’alto livello degli impianti cittadini e la capacità dell’intero sistema locale di ricevere atleti e dirigenti offrendo un contesto lavorativo ottimale. Fiorucci ha concluso augurando alle giovani giocatrici di affrontare l’evento con determinazione, ricordando che la comunità locale sosterrà il loro cammino.
L’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo ha ricordato l’esperienza positiva vissuta l’anno precedente con il ritiro della nazionale under 20, sottolineando come questa nuova opportunità consolidi la reputazione sportiva della municipalità. L’assessore ha espresso gratitudine verso la federazione per la fiducia e ha ringraziato la società locale del Basket Gubbio per lo sforzo profuso nella gestione organizzativa dell’evento.
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