Nazionale Under 17: le Azzurre del basket a Gubbio

Show Dembelè contro una Norvegia rimaneggiata, Francia prima nel girone I Bleus vincono 4-1 con tripletta dell'attaccante del Psg, Haaland resta in panchina

Il Senegal travolge 5-0 l’Iraq e spera nei sedicesimi Gli africani hanno buone chance di essere fra le migliori terze

Le imprese liguri protagoniste alla China International Supply Chain Expo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì si è aperta la quarta edizione della China International Supply Chain Expo, della durata di cinque giorni. Nell’area espositiva dedicata ai servizi per la catena di approvvigionamento, lo stand della regione italiana Liguria ha attirato l’attenzione dei visitatori. Rappresentanti dei governi regionali, di diverse associazioni imprenditoriali e di 20 aziende […]

Antonelli domina il venerdì in Austria, Ferrari indietro Miglior tempo in entrambe le sessioni di libere per il pilota della Mercedes

Cina, nel 2026-2030 atteso aumento annuo di 600 mld kWh di consumo elettrico PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina dovrebbe registrare un aumento annuo di circa 600 miliardi di chilowattora (kWh) nei consumi di elettricità durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), secondo quanto dichiarato oggi da un funzionario del settore energetico.L’aumento sarà alimentato dalla crescente domanda di elettricità legata alla potenza di calcolo, dalla rapida crescita […]

Mattarella “Abbiamo estremamente bisogno del protagonismo delle donne” ROMA (ITALPRESS) – “Questo appuntamento ormai tradizionale mi consente di verificare quanto di anno in anno sia, non soltanto ricco, ma crescente il protagonismo femminile. Nella diplomazia le intese siglate e disposte da donne hanno mediamente una efficacia maggiore di quelle definite da uomini. Non è solo nella diplomazia che ci si avvantaggia dalla presenza […]

Cina, da inizio anno sequestrate oltre 4 tonnellate di droga alle frontiere PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da inizio anno, le autorità cinesi per l’immigrazione hanno sequestrato complessivamente 4,07 tonnellate di droga in 186 casi legati al traffico di stupefacenti presso valichi e aree di frontiera, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.Nel corso delle operazioni sono stati fermati in totale 243 sospettati, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione […]

Datacontact celebra a Matera 25 anni di attività ROMA (ITALPRESS) – “Volti al Domani, il futuro che diventiamo” è il tema scelto per celebrare a Matera i 25 anni di Datacontact, in una serata che ha inteso delineare le prospettive di un’impresa che ha colto la sfida di saper cambiare senza perdere ciò che conta davvero, in termini di valori e di identità. […]

Sinner debutta a Wimbledon con Kecmanovic, per Cobolli subito Navone LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale sull’erba londinese con sette azzurri al via. Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 1, debutterà con il serbo Miomir Kecmanovic; ha un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Darderi […]