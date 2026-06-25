Dialogando con Francesco, tre serate tra arte e spiritualità

Al Convento di San Francesco incontri dedicati alla mostra eugubina

Un ciclo di incontri tra arte, musica e spiritualità accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta della mostra “Francesco a Gubbio”, allestita nell’ambito delle celebrazioni dell’Ottocentenario francescano. L’iniziativa, intitolata “Dialogando con Francesco – Aperitivo nell’arte”, si svolgerà il 2, 9 e 20 luglio negli spazi del Convento di San Francesco di Gubbio, proponendo un percorso di approfondimento capace di unire riflessione culturale e partecipazione del pubblico.

Un percorso culturale dedicato alla figura di San Francesco

L’iniziativa è promossa dal Comitato “Francesco a Gubbio”, formato dal Comune di Gubbio, dalla Diocesi e dai Frati Conventuali. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro che renda ancora più accessibili i contenuti della mostra, valorizzando il legame storico e spirituale tra la città e San Francesco attraverso momenti di dialogo, musica e confronto.

Ogni appuntamento prenderà il via alle ore 18 con un aperitivo negli spazi del convento, seguito da un momento musicale affidato alla cantante Sara Jane Ceccarelli, ideatrice del progetto “L’Ombra del Santo – Canzoni che senza saperlo conversano con Francesco”. La serata proseguirà con conversazioni che coinvolgeranno studiosi, curatori della mostra, rappresentanti della comunità francescana e gli artisti presenti nel percorso espositivo, chiamati a raccontare il significato delle proprie opere e il lavoro creativo che le ha generate.

Tre appuntamenti tra natura, fraternità e il lupo

Il calendario prevede tre incontri dedicati ad altrettanti temi centrali della tradizione francescana. Il 2 luglio sarà affrontato il rapporto tra Francesco e la natura, con il dialogo tra Cristina Galassi e Giacomo Marinelli Andreoli.

Il 9 luglio il confronto sarà dedicato a Francesco e la fraternità, con gli interventi di don Mirko Orsini e padre Marco Bellachioma, moderati da Federica Grandis.

L’ultimo appuntamento, in programma il 20 luglio, approfondirà il tema Francesco e il lupo, con la partecipazione di Ettore A. Sannipoli e Daniele Morini.

La mostra al centro dell’Ottocentenario francescano

La mostra “Francesco a Gubbio” rappresenta uno dei principali progetti culturali promossi per l’Ottocentenario francescano. Il percorso espositivo racconta il rapporto tra il Santo di Assisi e la città attraverso opere d’arte contemporanea, documenti, testimonianze e luoghi simbolici.

Con il nuovo ciclo di incontri la mostra amplia ulteriormente il proprio ruolo, trasformandosi in uno spazio aperto al dialogo tra cultura, arte e spiritualità. Le tre serate si svolgeranno presso il Convento di San Francesco di Gubbio. Il contributo di partecipazione, comprensivo dell’aperitivo, è fissato in 5 euro.