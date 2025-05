Ospedale Branca, in Pediatria visite e spirometrie gratuite

Giornata mondiale dell’asma per under 16 – 8maggio di pomeriggio

Gubbio, 2 maggio 2025 – Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata mondiale dell’asma , nata su iniziativa della Gina (Global Initiative for Asthma) e sostenuta dall’Oms, organizzando per giovedì 8 maggio, dalle ore 14 alle 19, spirometrie e visite pneumologiche pediatriche gratuite (rivolte ad utenti che hanno meno di 16 anni) . Per effettuarle sarà necessario prenotare l’appuntamento telefonando al reparto al numero 075 8934468 (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 14).

Quest’anno il tema della giornata, che cadrà il 6 maggio, sarà “Make Inhaled Treatments Accessible for ALL” e la Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili) ha promosso su tutto il territorio nazionale delle iniziative – che prevedono la distribuzione di materiale informativo, valutazioni pneumologiche e spirometrie da offrire gratuitamente alla popolazione under 16 – in collaborazione con FederAsma e Allergie, con le associazioni AsmaAllergia Bimbi espiriamo Insieme e la Società italiana pediatria.