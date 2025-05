La partita della Cadetta saluta il pubblico di casa

Sabato è stata una bellissima giornata di sport e festeggiamenti per l’ASD Rugby Gubbio 1984: la permanenza nel Campionato Nazionale di Serie B, l’esordio e il primo Campionato della Cadetta in Serie C e tutta l’attività delle squadre Juniores e Minirugby, senza dimenticare la Fabbrica del Movimento per i più piccoli.

Nella stagione sportiva 2024/25 il Rugby Gubbio ha partecipato a raggruppamenti e Campionati in tutte le categorie, con due squadre Senior impegnate in Serie B e Serie C!

Al Coppiolo la giornata RossoBlu è iniziata prima con un Touch Rugby con Old, giocatori della squadra di Rugby Integrato e tutti quelli che hanno voluto unirsi. Sono scesi in campo i bambini del Minirugby, insieme a qualche coraggioso genitore.

La giornata è poi proseguita con il triangolare U16 tra i Centauri (Gubbio, Foligno, Castello), il Perugia Junior e i Vasari Arezzo. Impressionante il livello tecnico di questi ragazzi, di tutte e tre le squadre, partite combattute e corrette.

Alle ore 16 è scesa in campo la Cadetta, nell’ultima di Campionato di Serie C, contro il San Benedetto.

I ragazzi di coach Gianluca Gamboni e Capitan Mattia Scotti hanno perso 12-61, regalando però al numeroso pubblico di casa due bellissime mete e un calcio di trasformazione.

La Giornata Rosso/blu è terminata con il Terzo Tempo che ha fatto incontrare tutti i giocatori e molti amici.

Si concludono così tutti i Campionati che hanno visto impegnate squadre del Rugby Gubbio, per tutti un po’ di meritato riposo.

Poi si inizia a lavorare per la prossima stagione. Il Rugby Gubbio ringrazia tutti!