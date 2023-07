Si conclude il Social Hackathon Umbria oltre 350 partecipati

Dopo quattro giorni di appuntamenti, workshop, progettazione, campus e sfide digitali la settima edizione del Social Hackathon Umbria si è conclusa, registrando un grandissimo successo. La manifestazione ha preso il via giovedì 6 luglio, con la presenza di Altheo Valentini organizzatore della manifestazione e Founder di Egina e di Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra. Dal via ufficiale le squadre di hacker hanno avuto 48 ore di lavoro non stop per creare delle soluzioni digitali per lo sviluppo sostenibile. Mentre gli esperti erano al lavoro Nocera Umbra ha vissuto una vera e propria invasione digitale. Con tanti appuntamenti aperti a tutti che hanno riscosso un grande successo. Tante proposte che hanno portato a Nocera Umbra un vasto pubblico, non solo esperti, ma anche tanti docenti, appassionati e curiosi. Oltre trecentocinquanta i partecipanti alla manifestazione, provenienti da varie parti del mondo, ai quali si sono aggiunti i tanti visitatori.

A conclusione della sfida digitale tutte le squadre che hanno preso parte al festival del digitale hanno presentato i loro progetti ad una giuria di esperti, provenienti da varie parti d’Italia.

Mentre per concludere il festival i risultati dei progetti sono stati presentati alla cittadinanza.

Tanti premi per questa super edizione del Social Hackathon Umbria. Per la prima edizione di “SHU young makers”: terzo premio Pool Trackers, secondo premio Sun Change Case e primo premio a Lovebench.

Il premio “Social Hackademy” è stato assegnato agli studenti che hanno seguito con dedizione tutte le lezioni e sono stati presenti a SHU: secondo posto per Valentino e Federica e primo posto per Stefano.

Prima edizione anche per la Social Jury kids, infatti per la prima volta i bambini che hanno partecipato al campus di SHU hanno valutato i progetti in gara e hanno assegnato la loro preferenza a Water Heritage Nocera Umbra.

Le due squadre vincitrici di SHU 2023 sono state: water Heritage Nocera Umbra e Sempre Verdi.

Un’edizione di grande successo che ha richiesto un grande impegno da parte degli organizzatori, regalando però grandi soddisfazioni.

“Mentre osservo i giovani partecipanti al Social Hackathon Umbria che si scambiano l’ultimo abbraccio prima di ripartire per i propri rispettivi paesi in tante parti diverse del mondo, con la promessa di rincontrarsi ancora in futuro – racconta Altheo Valentini – quello che più mi infonde gioia e soddisfazione è la percezione di aver innescato in loro la consapevolezza che le innovazioni tecnologiche e digitali possono contribuire a migliorare la nostra società, rendendola maggiormente inclusiva, sostenibile e responsabile! Mi auguro che Nocera Umbra ricorderà con piacere la pacifica invasione degli oltre 350 hacker sociali di SHU2023 e che i cittadini e l’amministrazione valorizzino i risultati ottenuti con futuri interventi e progettualità”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival, EGInA Srl, CRHACKLAB FOLIGNO 4D, e Screen2Soul.

SHU2023 è realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico per proposte di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettore “Cultura della sostenibilità” (SNSVS3)