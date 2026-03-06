Ricostruzione sisma a Gualdo Tadino, finanziati due interventi chiave

Interventi pubblici a Roveto e Vaccara rafforzano sicurezza e servizi

Gualdo Tadino riceve un importante impulso per la ricostruzione delle opere pubbliche colpite dal sisma del 2016. Il Comune ha ottenuto complessivamente 1,5 milioni di euro, destinati a due interventi fondamentali nelle frazioni di Roveto e Vaccara, nell’ambito del Piano per la ricostruzione approvato giovedì 5 marzo.

Gli interventi mirano a consolidare strutture chiave e potenziare la sicurezza degli edifici, assicurando spazi funzionali e polifunzionali per la comunità. La gestione e il coordinamento sono stati garantiti dalla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, uffici tecnici e struttura commissariale.

Interventi mirati per Roveto e Vaccara

Nella frazione di Roveto, il finanziamento di 500.000 euro sarà impiegato per il completamento dei lavori sull’edificio comunale e per la riqualificazione dell’area verde pubblica adiacente. Il progetto intende consolidare l’uso collettivo degli spazi, offrendo un ambiente sicuro e fruibile per i cittadini.

A Vaccara, l’ex scuola elementare riceverà un contributo di 1 milione di euro. Gli interventi prevedono l’adeguamento sismico e la ristrutturazione dell’edificio, trasformandolo in un polo operativo per la comunità educante. L’obiettivo è rendere disponibili spazi polifunzionali per attività didattiche e sociali, rafforzando il ruolo della struttura nel tessuto cittadino.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi, ha sottolineato come “l’azione amministrativa e il costante lavoro degli uffici tecnici hanno consentito di intercettare risorse fondamentali per la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita nelle frazioni”.

Un piano più ampio per l’Umbria

Il Piano per la ricostruzione delle opere pubbliche interessa diversi comuni umbri e prevede un finanziamento complessivo di oltre 50 milioni di euro. I fondi sono destinati a scuole, edifici pubblici, infrastrutture e beni culturali danneggiati dal sisma del 2016.

Gualdo Tadino rientra tra i beneficiari principali con i progetti per Roveto e Vaccara. Questi interventi rappresentano un esempio concreto di come il coordinamento tra amministrazioni locali e struttura commissariale possa trasformare finanziamenti in azioni tangibili per la comunità.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha evidenziato l’importanza di queste risorse: “Ogni finanziamento intercettato significa più sicurezza, più investimenti e una maggiore qualità dei servizi per i cittadini di Gualdo Tadino”.

Impatto sul territorio e sulla comunità

Le risorse ottenute non solo rafforzano la sicurezza degli edifici, ma contribuiscono a valorizzare il patrimonio pubblico e migliorare l’offerta dei servizi locali. Gli interventi sono stati progettati per rispondere a esigenze concrete della popolazione, con particolare attenzione alle frazioni, che rappresentano nodi fondamentali della vita comunitaria.

Grazie a questi investimenti, Gualdo Tadino potrà contare su spazi pubblici rinnovati e sicuri, destinati a educazione, socialità e aggregazione, consolidando il tessuto urbano e sociale della città. La collaborazione tra Comune, struttura commissariale e Regione Umbria evidenzia l’efficacia di una strategia coordinata per affrontare le sfide post-sisma e rilanciare i territori colpiti.