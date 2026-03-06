Dimissioni dell’assessore Lucia Rughi lascia la giunta di Gubbio

Il sindaco Fiorucci saluta la collega e prosegue il lavoro

GUBBIO, 6-03-2026 – L’assetto politico di Palazzo Pretorio subisce un mutamento improvviso con l’uscita di scena di una figura centrale dell’esecutivo, venerdì 6 marzo 2026, l’assessore Lucia Rughi ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dall’incarico, chiudendo così la sua esperienza nella squadra di governo locale, come riporta la comunicazione istituzionale del Comune di Gubbio. Il sindaco Vittorio Fiorucci ha diffuso una nota ufficiale per comunicare la variazione, sottolineando la natura irrevocabile della scelta compiuta dalla componente della giunta. Il primo cittadino ha accolto la decisione con un approccio improntato alla correttezza istituzionale e al riconoscimento del lavoro svolto finora. Nonostante il contributo assicurato nel tempo, Fiorucci ha ammesso che nell’ambito di un percorso amministrativo possono emergere sensibilità differenti riguardo alle strategie di governo. Di conseguenza, la scelta di rimettere il mandato viene letta come un atto di coerenza personale e politica che merita il dovuto riguardo da parte dei vertici comunali.

L’amministrazione comunale ha immediatamente rassicurato la cittadinanza sulla tenuta della macchina burocratica e politica. Il sindaco ha ribadito con forza che il lavoro della giunta proseguirà senza alcuna interruzione, puntando su serietà e responsabilità per tutelare l’interesse collettivo. La priorità assoluta resta l’efficienza dei servizi rivolti ai residenti di Gubbio, evitando che i cambiamenti interni possano rallentare le pratiche in corso o la gestione del bene pubblico. Pertanto, la piena operatività dell’azione governativa è garantita dai restanti membri dell’esecutivo, pronti a farsi carico delle incombenze necessarie fino a nuove determinazioni. Successivamente a questo passaggio, il sindaco dovrà valutare i nuovi assetti istituzionali per coprire il vuoto lasciato dalla Rughi. La nomina di un successore o la redistribuzione delle deleghe avverrà nel pieno rispetto delle prerogative previste dallo statuto comunale. L’obiettivo è quello di reintegrare rapidamente l’organico per dare nuovo slancio ai progetti strutturali e alle sfide sociali che attendono la città. Nel frattempo, la comunità eugubina osserva l’evoluzione di una crisi tecnica che, sebbene limitata a un singolo componente, richiede una risposta politica rapida e autorevole per confermare la solidità della maggioranza.

La gestione delle dimissioni dell’assessore rappresenta un banco di prova per la leadership di Vittorio Fiorucci, chiamato a mantenere l’unità del gruppo dirigente. La giunta si prepara a una fase di riassestamento che non dovrebbe intaccare la visione di lungo periodo promessa agli elettori. L’attenzione resta focalizzata sui risultati concreti, mentre si attendono le decisioni ufficiali del sindaco per completare nuovamente la squadra di governo cittadina.