Festival DOC Fest rilancia Gubbio con dieci giorni di cultura 2026

Teatro Romano accoglie il DOC Fest tra musica e inclusione sociale

🎭 Dal 21 al 30 agosto torna il DOC Fest con la dodicesima edizione. Il Teatro Romano sarà il cuore della manifestazione insieme a eventi diffusi dedicati a musica, arte, inclusione e giovani talenti. Dieci giorni di iniziative per valorizzare Gubbio e il territorio umbro.

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Il festival torna ad animare Gubbio

Dal 21 al 30 agosto Gubbio ospiterà la dodicesima edizione del DOC Fest, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate umbra. L’iniziativa proporrà dieci giorni di eventi dedicati alla musica, all’arte e alla partecipazione della comunità, confermando una formula che negli anni ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

L’edizione 2026 conferma la volontà di unire spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio. Il festival continuerà infatti a promuovere occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e artisti, offrendo un programma distribuito in diversi luoghi della città.

Il Teatro Romano sarà il cuore della manifestazione

Il principale palcoscenico del DOC Fest sarà il Teatro Romano di Gubbio, luogo simbolo della città che durante l’estate diventa uno spazio dedicato ai grandi eventi dal vivo. La scelta della sede punta a valorizzare il patrimonio storico cittadino, creando un dialogo tra memoria, cultura e spettacolo contemporaneo.

Accanto agli appuntamenti principali sono previsti anche eventi diffusi di dimensioni più raccolte. Si tratta di iniziative pensate per favorire la socialità, l’inclusione e la partecipazione della comunità attraverso incontri distribuiti nel territorio.

Giovani talenti e nuove collaborazioni

Dopo il riscontro ottenuto nella precedente edizione, il DOC Fest guarda con particolare attenzione ai giovani artisti. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di offrire spazio alle nuove generazioni, ampliando ulteriormente il pubblico della manifestazione e mantenendo viva la capacità del festival di rinnovarsi.

Il progetto continua a crescere anche grazie alla conferma dei partner storici e all’arrivo di nuove collaborazioni. Un percorso che permette alla manifestazione di consolidarsi senza perdere il legame con le proprie origini e con il territorio che l’ha vista nascere.

La comunità resta il motore del progetto

Anche quest’anno il festival sarà realizzato grazie all’impegno di un gruppo di volontari composto da giovani e adulti che collaborano alla preparazione dell’intera manifestazione. Il loro lavoro rappresenta uno degli elementi centrali del DOC Fest, che continua a fondare la propria attività sulla partecipazione della comunità locale.

La manifestazione punta infatti a contribuire alla crescita del territorio non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche attraverso ricadute positive in termini di visibilità e valorizzazione della città. Il festival si conferma così un luogo di incontro tra realtà locali e collaborazioni provenienti da altre parti d’Italia.

Musica, arte e inclusione per tutte le età

Festival DOC Fest – L’organizzazione conferma la volontà di creare un ambiente aperto e accogliente nel quale ogni persona possa sentirsi coinvolta. Il programma andrà oltre la sola proposta musicale, includendo iniziative artistiche, culturali e inclusive rivolte a un pubblico eterogeneo.

Per dieci giorni il centro storico e il Teatro Romano diventeranno spazi di confronto, creatività e partecipazione. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione per vivere la città attraverso nuove esperienze culturali e sociali.

Un percorso iniziato nel 2014

Il DOC Fest nasce nel 2014 con l’obiettivo di mettere competenze, creatività e partecipazione al servizio della città di Gubbio e dell’Umbria. Fin dalla sua prima edizione il progetto ha scelto di coniugare musica, arte e impegno sociale, favorendo il dialogo tra generazioni diverse.

Festival DOC Fest – Nel corso degli anni il festival ha superato le 30 mila presenze complessive e ha ospitato giovani talenti insieme a professionisti di rilievo nazionale e internazionale. Tra gli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione figura anche il premio Oscar Luis Bacalov, presenza che testimonia il percorso di crescita costruito nel tempo.

La dodicesima edizione si presenta quindi come un nuovo capitolo di un progetto culturale consolidato, pronto a riportare dal 21 al 30 agosto spettacoli, arte e partecipazione nel cuore di Gubbio, confermando il DOC Fest come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate umbra.