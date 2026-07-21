Gubbio celebra dieci anni di gemellaggio con Szentendre in festa

Firma solenne in Ungheria rilancia gli scambi tra le due comunità

🇮🇹🤝🇭🇺 Gubbio celebra in Ungheria i dieci anni del gemellaggio con Szentendre. Firmata la dichiarazione solenne che rilancia scambi culturali, turismo e cooperazione internazionale. Presente l’assessore Micaela Parlagreco in rappresentanza del Comune.

Dieci anni di rapporti tra Gubbio e Szentendre

Il Comune di Gubbio ha celebrato il decimo anniversario del gemellaggio con la città ungherese di Szentendre partecipando alla cerimonia ufficiale per la firma della dichiarazione solenne che rinnova il legame tra le due comunità. L’evento si è svolto in Ungheria alla presenza delle autorità locali e della delegazione eugubina guidata dall’assessore ai Gemellaggi Micaela Parlagreco, intervenuta in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa segna una tappa significativa in un percorso di collaborazione costruito nel corso degli ultimi dieci anni attraverso scambi culturali, incontri istituzionali e attività condivise che hanno rafforzato il rapporto tra le due città nel segno dell’identità europea.

Una delegazione istituzionale e associativa

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Szentendre, Zsolt Fülöp, i rappresentanti dell’Associazione Gubbio Gemellaggi, l’associazione ungherese dedicata ai gemellaggi e il Gruppo Sbandieratori di Gubbio, presente come ambasciatore delle tradizioni cittadine.

Tra gli ospiti era presente anche il Primo Console del Vietnam, Nguyen The Anh, con il quale sono in corso interlocuzioni che potrebbero aprire nuove prospettive di collaborazione e relazioni internazionali.

La missione istituzionale rientra in un percorso più ampio promosso dal Comune di Gubbio per sostenere la valorizzazione dell’artigianato locale e delle eccellenze del territorio attraverso rapporti internazionali e iniziative di cooperazione.

Un legame consolidato nel tempo

Nel corso della cerimonia Micaela Parlagreco ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e della comunità eugubina, sottolineando come il gemellaggio abbia assunto nel tempo un significato che va oltre il semplice accordo istituzionale.

L’assessore ha evidenziato che il rapporto tra Gubbio e Szentendre si è sviluppato grazie all’impegno delle associazioni, delle istituzioni e dei cittadini, trasformandosi in una relazione stabile fondata sul dialogo, sugli scambi culturali e sulla collaborazione reciproca.

Particolarmente apprezzato dalle autorità ungheresi è stato il passaggio del suo intervento pronunciato in lingua ungherese, considerato un segno concreto di attenzione e rispetto nei confronti della città ospitante.

Le iniziative nate dal gemellaggio

Durante il proprio intervento l’assessore ha ricordato alcune delle principali esperienze sviluppate nell’ambito del rapporto tra le due città. Tra queste figura la mostra di artisti ungheresi dedicata al tema “La Porta”, ospitata a Gubbio nel 2017 in occasione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco.

È stata inoltre richiamata la partecipazione di Szentendre all’edizione 2024 della manifestazione eugubina con uno stand dedicato alla promozione delle eccellenze del proprio territorio, esempio concreto degli scambi culturali e promozionali sviluppati grazie al gemellaggio.

Gemellaggi come strumento di dialogo

Nel suo intervento Micaela Parlagreco ha ribadito il valore dei gemellaggi come strumenti capaci di favorire il dialogo tra popoli, comunità e culture. Secondo l’assessore, queste esperienze rappresentano una delle espressioni più autentiche dello spirito europeo, contribuendo a costruire relazioni attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni e giovani.

L’obiettivo indicato per il futuro è quello di rafforzare ulteriormente gli scambi culturali, turistici, educativi e associativi, favorendo una partecipazione sempre più ampia delle nuove generazioni.

Rapporti internazionali per valorizzare il territorio

La partecipazione alla celebrazione del decennale conferma la volontà del Comune di Gubbio di continuare a investire nei rapporti internazionali come occasione di crescita e valorizzazione del territorio. L’amministrazione comunale considera infatti i gemellaggi uno strumento utile per consolidare relazioni istituzionali, sviluppare nuove opportunità di collaborazione e promuovere le eccellenze locali anche oltre i confini nazionali.

A dieci anni dalla firma del primo accordo, il rapporto tra Gubbio e Szentendre prosegue quindi con l’intenzione di ampliare le occasioni di confronto e cooperazione, rafforzando un legame che, nel tempo, si è trasformato in una stabile amicizia tra le due comunità.