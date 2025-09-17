Luciano Tittarelli presenta “Pentimenti” a Nocera Umbra

La voce mistica della monaca clarissa Suor Cecilia Nobili

NOCERA UMBRA (PG) – Un’antica voce femminile, dimenticata per secoli, torna a parlare attraverso le pagine di un libro che unisce arte, spiritualità e memoria storica, verrà presentato sabato 20 settembre, alle ore 17:00, presso la Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra, Il volume dal titolo: “Pentimenti – La venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco di Assisi”, nuova opera del professore e artista Luciano Tittarelli.

Il libro nasce dalla riscoperta di un prezioso manoscritto autografo della monaca clarissa Cecilia Nobili, rinvenuto nell’archivio del monastero di San Giovanni. Un documento unico, composto da sette quaderni rilegati in pelle, contenenti meditazioni, riflessioni e disegni che rivelano una straordinaria profondità mistica e artistica. Suor Cecilia, vissuta nella seconda metà del Seicento, è rimasta finora una figura marginale nella storia religiosa locale, ma i suoi scritti testimoniano un’esperienza interiore intensa e luminosa. Tittarelli, con approccio insieme artistico e filologico, indaga queste pagine dimenticate, mettendole in relazione con uno dei documenti più emblematici della spiritualità francescana: la Cartula di San Francesco, tracciando un filo invisibile ma potentissimo tra la figura del santo e quella della religiosa nocerina. Le somiglianze tra parole, simboli e segni grafici emergono come eco spirituali di un’epoca ancora viva.

L’autore, professore emerito dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, pittore e ceramista, ha dedicato la sua carriera all’insegnamento del disegno e dell’anatomia artistica. Con “Pentimenti” aggiunge un tassello importante alla riflessione contemporanea sul dialogo tra arte e santità. L’incontro sarà arricchito dagli interventi istituzionali del Sindaco Virginio Caparvi e dell’Assessore alla Cultura Alberto Scattolini, a testimonianza del valore culturale e identitario dell’opera. A dialogare con Tittarelli ci saranno anche Marco Tortoioli Ricci, designer e docente dell’Accademia di Perugia, i parroci Don Girolamo Giovannini e Don Ferdinando Cetorelli, e la poetessa Fabiana Geranio, autrice della prefazione del volume. A dare voce alle parole di suor Cecilia sarà Sara Checconi Sbaraglini, curatrice delle letture durante la presentazione. Il momento musicale sarà affidato al maestro Christian Faina Vannini, al Coro Intimae Voces del Duomo di Nocera Umbra diretto dal maestro Angelo Gubbini, con la partecipazione della violinista Monica Pontini e dell’organista Stefano Ruiz de Ballesteros.

L’iniziativa è organizzata con il supporto del Telaio Umbro, storica realtà locale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale del territorio e si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti. Attraverso “Pentimenti”, Luciano Tittarelli offre molto più di una ricostruzione storica: regala nuova vita a una figura femminile dimenticata, riconsegnando al presente una voce spirituale capace di parlare ancora oggi, nel silenzio denso e significativo dell’arte.