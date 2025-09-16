Borsa di studio Pieretti assegnata a Lin Ting Ting

Studentessa Casimiri parteciperà al corso Ryla leadership

La Borsa di Studio “Antonio Pieretti”, giunta alla sua terza edizione, è stata conferita a Lin Ting Ting, studentessa del quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore R. Casimiri, che parteciperà al Corso Ryla sulla leadership. La cerimonia, segnalata dalla fonte del comunicato Bravetti Sergio, si è svolta nella sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’istituto scolastico e il Rotary Club locale, per valorizzare la memoria del compianto Professore e Past Governor del Rotary Club Distretto 2090, con un’attenzione costante verso le nuove generazioni.

L’evento è stato contrassegnato da forti emozioni nel ricordo di Antonio Pieretti, alla presenza dei familiari, tra cui la moglie Prof.ssa Marcella Viventi, grata per l’iniziativa che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze, e la figlia Micol, insieme a Dario Marchetti e diversi amici rotariani, tra cui il Past Governor Mario Giannola.

Moderato da Umberto Balloni, il momento ha richiamato l’impegno di Pieretti nella comunità gualdese, dal Rotary Club alla Pro Tadino, dall’Accademia dei Romiti all’associazione Educare alla Vita Buona, fino all’Ente Giochi de le Porte. Sergio Bravetti, Presidente del Rotary Club Gualdo Tadino, ha ricordato i tre anni dalla scomparsa del Professore, evidenziandone il grande valore umano e culturale e l’attenzione costante verso i giovani, sottolineando che il premio rappresenta un’occasione di formazione e crescita educativa.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha invitato i giovani presenti a guardare al futuro con ottimismo, ripercorrendo la vita del Prof. Pieretti, capace di mettere a proprio agio chiunque e sempre legato alla sua città natale, Gualdo Tadino. Mario Giannola, portando anche i saluti del Governatore del Distretto Rotary 2090 Roberto Calai, ha rimarcato i valori etici e solidali perseguiti da Pieretti, auspicando che le nuove generazioni possano mantenerli vivi.

Il Dirigente scolastico Renzo Menichetti ha evidenziato il forte legame tra scuola e comunità, annunciando inoltre la dedicazione della biblioteca dell’I.I.S. R. Casimiri alla memoria del Professore, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa iniziativa. Durante la cerimonia, alcuni studenti hanno letto brani delle opere del Professore, ricordato anche dal Prof. Gianni Paoletti e da altri docenti coinvolti, tra cui Katia Tittarelli, referente del progetto.

Alessandra Lenzi, membro della commissione Ryla, ha illustrato agli studenti la rilevanza del corso, nato quarant’anni fa per sviluppare competenze in leadership e comunicazione, oggi integrate con nuovi strumenti digitali. L’obiettivo principale resta formare un gruppo coeso e offrire un’opportunità di crescita personale e professionale.

La borsa di studio è stata quindi consegnata a Lin Ting Ting, riconosciuta per diligenza, impegno e comportamento encomiabile, con una motivazione che ha sottolineato il rispetto dei ruoli, la collaborazione e la profonda umanità dimostrata durante il percorso scolastico.