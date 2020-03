Gualdo Tadino, comune attiva servizio di smart working

Cambia l’organizzazione degli uffici comunali in conseguenza dell’emergenza coronavirus attraverso lo smart working ed il potenziamento dei servizi disponibili dal sito internet del Comune. “La volontà – spiegano l’assessore al Personale, Marco Parlanti e l’Assessore all’Agenda Digitale Stefano Franceschini – è quella di dare risposte ai cittadini anche e soprattutto in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, tutelando al tempo stesso il personale”.

In questo periodo gli uffici comunali e comunque i servizi di pubblica utilità individuati da un’ordinanza sindacale rimarranno aperti, ma l’accesso sarà consentito solo ai cittadini che ne hanno un improcrastinabile necessità ed è regolata all’ingresso del Municipio. “In questi giorni sta partendo il lavoro agile da casa per i dipendenti comunali che sarà operativo dal 6 aprile prossimo. Abbiamo attivato le procedure informatiche necessarie, che comprendono anche possibilità di conference call o teleconferenze per eventuali riunioni degli uffici, nonché l’accesso agli applicativi che servono per il lavoro quotidiano. Questo per garantire la massima risposta possibile alle esigenze dei cittadini e delle imprese, ma anche per essere pronti, speriamo il prima possibile, nella fase di ripresa della normalità post emergenza – aggiungono gli assessori.

Contemporaneamente per permettere anche ai cittadini di avere accesso al maggior numero di informazioni sono state potenziate le attività disponibili sul sito www.tadino.it alla voce sportello del cittadino on-line (è presente anche un tutorial https://comune.tadino.it/sportello-virtuale-del-cittadino/). È richiesta una semplice registrazione che sarà attivata nel più breve tempo possibile, massimo 24 ore. Questo permetterà ai cittadini residenti e non di attivare una serie di servizi e presentare una serie di istanze che saranno comunque aumentate nei prossimi giorni. Il servizio era già stato predisposto, in via sperimentale, prima dell’emergenza e quindi contiene anche soluzioni che riguardano il mondo della scuola o i tributi, anche se attualmente chiuse e sospesi i pagamenti.

Le procedure attivate riguardano: servizi scolastici per refezione, trasporto, asilo nido, Tributi per Imu, Tasi, Tari -Rifiuti , Tosap, Pubblicità e pubbliche affissioni, Anagrafe per residenza, atti amministrativi per accesso agli atti; politiche ambientali per richiesta per abbattere o potare piante, rinuncia al cane. Si ricorda che è già attivo da tempo lo sportello Suape per le pratiche delle attività produttive e dell’edilizia.

Inoltre sempre nello sportello del cittadino sarà possibile da casa predisporre anche tutta una serie di autocertificazioni, anagrafiche e non, che potrebbero essere utili in questo periodo.

Per qualsiasi informazione comunque sarà possibile contattare il centralino del Comune di Gualdo Tadino allo 075-915021 o l’ufficio della Polizia Municipale allo 910443 o scrivere all’email: info@tadino.it.