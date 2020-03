Scrivi in redazione

Sigillo, secondo caso di positività al Covid19, lo rende noto il sindaco Giampiero Fugnanesi

Secondo caso di positività al Covid19 nel comune di Sigillo. A riferirlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giampiero Fugnanesi. Lo stesso sindaco riferisce che il soggetto “è in buone condizioni di salute; il nostro concittadino è posto in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria. Voglio rassicurare tutti che l’amministrazione sta accuratamente seguendo i protocolli ministeriali e regionali. Dal 25 marzo è attivo il Centro Operativo Comunale. Il sindaco, i vigili, il personale del Comune, i volontari sono a vostra disposizione. Un pensiero di grande riconoscenza – conclude la nota del Comune – va ai medici, agli infermieri, ai carabinieri, ai vigili e a tutti coloro che sono in prima linea. Continuiamo a rispettare con serietà e rigore civico le regole imposte”.