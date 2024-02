Gubbio Civica presenta Vittorio Fiorucci: scommessa per Città Rigenerata

Gubbio Civica Vittorio Fiorucci -. Gubbio Civica è lieta di annunciare Vittorio Fiorucci come il candidato ideale per la carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative. L’obiettivo è chiaro: sostenere una figura inclusiva e competente, in grado di ridare a Gubbio la centralità e il protagonismo che merita come Città dei Ceri.

Il comitato di Gubbio Civica, un’espressione di Umbria Civica, il movimento civico più forte e organizzato della regione, invita l’intera comunità eugubina a unirsi a questa proposta. Vittorio Fiorucci incarna lo spirito civico e i valori fondamentali di responsabilità, competenza e determinazione nelle scelte. Eugubino di nascita, con una vasta esperienza nel mondo bancario e un forte legame con la città, Fiorucci si è sempre distinto per il suo impegno nella vita associativa, dimostrando apertura e capacità di dialogo senza vincoli ideologici, ponendosi esclusivamente al servizio del bene comune.

La candidatura di Fiorucci è il risultato di un lungo processo di ascolto e confronto condotto sul territorio nei mesi scorsi. Questo percorso ha raccolto varie istanze della comunità eugubina, delineando un profilo forte, trasversale, inclusivo e preparato. L’obiettivo è superare l’isolamento e le divisioni degli anni passati, riconfermando a Gubbio il suo ruolo centrale.

Con entusiasmo, Gubbio Civica accoglie la disponibilità di Vittorio Fiorucci e offre la sua candidatura alle forze civiche, sociali, culturali e politiche della città, auspicando un’ampia condivisione. La fiducia in Fiorucci come candidato per la carica di primo cittadino è radicata nella sua stima in ogni ambito e nel suo impegno di squadra. Si confida nel fatto che, grazie a questa figura stimata, Gubbio possa conquistare il favore dell’intera comunità eugubina. L’appello è ora: uniamoci tutti per rendere Gubbio più forte e coesa sotto la guida di Vittorio Fiorucci.