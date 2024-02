Targa Beato Angelo, Presidente Mattarella ringrazia Gualdo Tadino

Il Presidente della Repubblica Mattarella ringrazia Gualdo Tadino per la targa ricevuta in occasione del premio Beato Angelo. Mattinata importante per il Comune di Gualdo Tadino. La Segreteria particolare del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere profondo ringraziamento e gratitudine per il riconoscimento che l’Amministrazione Comunale ed il comitato per il settimo centenario del Beato Angelo hanno voluto riservare al Presidente.

Una telefonata inattesa quanto molto gradita, che testimonia ancora una volta la vicinanza del Presidente Mattarella alla cittadinanza Gualdese in un anno così intenso e particolarmente sentito da tutta la nostra comunità. Nel breve ma intenso colloquio il Sindaco, a nome di tutta la comunità civile e religiosa, ha tenuto a ribadire la gratitudine della città per l’infaticabile lavoro svolto dal Presidente negli anni, che rappresenta in maniera forte ed autorevole i sentimenti più puri ed autentici di attaccamento ai valori della fratellanza e della civile convivenza fra i popoli.

“È stata una grande sorpresa ed un onore immenso ricevere questa mattina la telefonata della segreteria particolare del Capo dello Stato. – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Presciutti – Nell’esprimere la riconoscenza della comunità per la vicinanza dimostrata dal Presidente Mattarella, ho voluto ribadire tutta la profonda stima che tutti noi nutriamo nei sui confronti ed espresso il desiderio di poter avere in Città il Presidente in un anno così importante per noi”.