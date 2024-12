Cuore e prevenzione, arriva a Gubbio il “Jumbo truck”

Fare il punto, gratuitamente e in modo completo e dettagliato sullo stato di salute del proprio cuore: un’opportunità in arrivo per eugubine ed eugubini a partire dal 9 dicembre, per 3 giorni, dalle 9 alle 19.

Gubbio sarà infatti una delle 28 città italiane a ospitare il Jumbo Truck di Banca del Cuore, nell’ambito di una campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”. A tutti i cittadini verrà offerta la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito.

A presentare questa importante iniziativa ieri mattina in Sala Consiliare c’erano il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore alle Politiche per la coesione sociale e per la Promozione della salute Lucia Rughi, Euro Antonio Capponi, Responsabile Facente funzioni UO UTIC Cardiologica PO Gubbio GT, e Simone Cappannelli Coordinatore infermieristico UO UTIC Cardiologia Gubbio GT.

Capponi ha illustrato i dettagli dell’iniziativa, che prevede la presenza di un truck attrezzatissimo, posizionato in Piazza 40 Martiri, che dal 9 all’11 dicembre, dalle 9 alle 19, darà a tutti la possibilità di effettuare uno screening completo alla presenza di medici e infermieri. “A tutti i cittadini che afferiranno al Truck – ha sottolineato Capponi – verrà consegnata una Bancom Heart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti e a molti altri parametri. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza”.

Il sindaco Vittorio Fiorucci ha detto di “aver accolto con entusiasmo questa proposta, consentendo, con una operazione non semplicissima di conciliazione di spazi, cantiere, Città del Natale e kilowatt necessari a tenere attive le centraline del truck, il posizionamento del grande camion in una zona centrale, che permetterà davvero a tutti di aver accesso al servizio offerto. Ritengo che quella accesa dal truck sarò una delle più importanti luci che accenderemo in questo Natale, una luce fatta di prevenzione, di salvaguardia della salute e di promozione di stili di vita sani”.

Anche l’assessore alle Politiche per la coesione sociale e per la Promozione della salute Lucia Rughi si è detta “orgogliosa che sia stata scelta Gubbio: quella che ci viene data è un’opportunità davvero per tutti, che apre le porte della prevenzione anche a chi, per motivi economici o banalmente per trascuratezza, da tempo non si sottopone a esami medici. La presenza del truck rappresenta un modo innovativo, veloce e completamente gratuito per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e attivare una importante campagna di prevenzione”.