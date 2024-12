Alkimia 2024: giochi e riflessioni sui futuri possibili

Alkimia 2024 – Prenderà il via venerdì 6 dicembre alle ore 19:30 la XVI edizione di Alkimia, Festival del gioco di società, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama ludico di Gubbio. L’evento si terrà presso il Centro Servizi Santo Spirito, in piazzale Arturo Frondizi, e si concluderà domenica 8 dicembre.

Il tema di quest’anno, “What if…”, invita a riflettere sui potenziali futuri che le scelte, grandi o piccole, possono generare. Attraverso questa prospettiva, il festival intende stimolare i partecipanti a esplorare le opportunità offerte dal gioco come metafora della vita e delle decisioni che plasmano il domani.

Programma dell’evento

L’inaugurazione avverrà venerdì 6 dicembre con un evento di apertura previsto per le 19:30, che darà il via a tre giorni di attività ludiche, laboratori e momenti di confronto. Durante il festival saranno organizzati:

Sessioni di gioco con tavoli dedicati a giochi di società tradizionali e innovativi.

Workshop tematici sul design dei giochi e sulle loro applicazioni educative e sociali.

Spazi per famiglie con attività pensate per tutte le età.

Area espositiva per le ultime novità editoriali nel settore ludico.

Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza del festival non solo come momento di divertimento, ma anche come occasione per mettere in luce il valore educativo e sociale del gioco.

Presentazione in Sala Consiliare

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio, il festival è stato ufficialmente presentato dagli organizzatori insieme all’assessore alla Cultura, Paola Salciarini. Nel suo intervento, l’assessore ha evidenziato come Alkimia rappresenti un punto di riferimento per la promozione della cultura ludica e un’opportunità per valorizzare il territorio attraverso un evento capace di attrarre visitatori da tutta la regione e oltre.

“Il tema di quest’anno, ‘What if…’, spinge a riflettere sulle infinite possibilità che si aprono di fronte a ogni decisione. È un invito non solo a giocare, ma anche a pensare al futuro con creatività e speranza”, ha dichiarato Salciarini.

Dettagli logistici

Il Centro Servizi Santo Spirito ospiterà l’intero programma del festival, offrendo spazi ampi e accoglienti per le numerose attività previste. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso gratuito, e sono attesi appassionati di giochi da tavolo, famiglie e curiosi che desiderano avvicinarsi a questo mondo.

Informazioni utili

Ecco una sintesi dei momenti principali:

Luogo: Centro Servizi Santo Spirito, Piazzale Arturo Frondizi, Gubbio

Date: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024

Orario inaugurazione: venerdì 6 dicembre, ore 19:30

Ingresso: gratuito

Alkimia si conferma, ancora una volta, non solo come un’occasione per divertirsi, ma anche come un momento di riflessione e crescita personale attraverso il gioco, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato.