Inaugurata l’opera “Gualdo Tadino e Legalità”

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 7 giugno presso la Caserma dei Carabinieri in Via Valsorda a Gualdo Tadino la cerimonia di inaugurazione dell’opera “Gualdo Tadino e Legalità”, realizzata dagli studenti del Laboratorio di Ceramica Artistica dell’Istituto Casimiri per celebrare la nuova sede dei Carabinieri di Gualdo Tadino.

All’iniziativa, promossa dall’Istituto Casimiri ed il comando della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino, erano presenti il Sindaco, Massimiliano Presciutti, il Comandante della stazione dei carabinieri di Gualdo Tadino, Luogotenente C.S. Simone Mattei, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Casimiri, Sabrina Antonelli, la Professoressa del Laboratorio di Ceramica Artistica dell’Istituto Casimiri, Caterina Calabresi, Don Franco Berrettini, oltre a tanti ospiti appartenenti all’Arma come il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Colonnello Stefano Romano, il comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio Capitano Fabio Del Sette, il Presidente dell’ente giochi delle porte Claudio Zeni. Inoltre una rappresentanza dell’istituto comprensivo scolastico di Gualdo Tadino, personale della Guardia di Finanza della Tenenza di Gubbio e personale della Polizia di Stato della Questura di Perugia.

“Siamo qui quest’oggi – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per inaugurare la splendida opera che gli studenti del Laboratorio di Ceramica del Casimiri hanno realizzato per il Comando dei Carabinieri di Gualdo Tadino.

Un’opera che rappresenta tanti valori in se ed è frutto di un percorso iniziato qualche anno fa, frutto della collaborazione tra il sottoscritto e la Prof. Calabresi. Visto che Gualdo Tadino è una città famosa per la ceramica avevamo avuto l’idea di portare l’arte ceramica a scuola e grazie ad un progetto che ha permesso di realizzare un laboratorio ceramico presso l’Istituto Casimiri, gli studenti hanno iniziato a realizzare delle opere in ceramica in questi anni. Quella che scopriamo qui è oggi è stata fatta appositamente per l’Arma dei Carabinieri.

Ringrazio sia gli studenti dell’Istituto Casimiri per quanto realizzato, sia l’Arma dei Carabinieri che spesso si reca negli istituti scolastici cittadini per fornire lezioni e corsi utili per la crescita degli studenti e dei più giovani”.

L’opera “Gualdo Tadino e legalità” è stata prodotta dai ragazzi del Laboratorio di Ceramica Artistica dell’Istituto Casimiri con la collaborazione della Prof.ssa Calabresi. Si tratta di un pannello che riporta i colori dell’Istituto Casimiri, che sono il blue e il giallo, e che vuole raffigurare una visione dall’alto del Monte Serrasanta dove il cielo blu crea sfumature con il colore verde, che può rappresentare dei virus, a significare che l’opera è stata fatta in tempo di pandemia, mentre la cinta muraria che circonda la forma a cuore della città di Gualdo Tadino ricorda le insegne delle divise dell’Arma dei Carabinieri. Sono presenti poi altri simboli per rappresentare la legalità, che è sinonimo dell’Arma dei Carabinieri.

“Ringrazio gli studenti che hanno realizzato questa splendida opera – ha dichiarato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Stefano Romano – a nome dei Carabinieri di Gualdo Tadino esprimo soddisfazione per averci scelto.

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per questa splendida giornata – ha concluso la Dirigente Scolastica dell’Istituto Casimiri, Sabrina Antonelli -, i nostri ragazzi sono stati estremamente felici di poter realizzare questa opera che è stata posta nella nuova Caserma dei Carabinieri di Gualdo Tadino”.