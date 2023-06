Agenda 2030, il 9 e 10 Giugno appuntamento a Gualdo Tadino

Due giorni con 8 Panel su vari argomenti, oltre 35 relatori di assoluto livello e la possibilità di confrontarsi liberamente e scambiarsi idee e proposte su sostenibilità, sviluppo, innovazione e molto altro per la Gualdo Tadino di oggi e di domani.

Tutto questo è “Gualdo 2030: il futuro è adesso!”, un’iniziativa organizzata e promossa dal Comune di Gualdo Tadino, che si svolgerà il 9-10 Giugno presso Piazza Soprammuro a Gualdo Tadino (in caso di maltempo l’evento sarà svolto presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione) e che è stata presentata nella mattina di martedi 6 giugno presso la Sala Consiliare del Municipio.

“Gualdo 2030:il Futuro è adesso! è un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – pensata per dibattere sugli argomenti dell’Agenda 2030 e dare spazio a tutti coloro che vorranno dare un contributo per sviluppare la Gualdo Tadino del presente e del futuro. Avremo oltre 35 ospiti di alto livello, senza nessun politico, che si susseguiranno in 8 Panel dedicati a diverse tematiche che varieranno dalla sostenibilità allo sviluppo, dall’innovazione all’istruzione di qualità. Si tratta di una grande occasione aperta a tutti per pensare alla v di oggi e di domani. Invito dunque tutti coloro che hanno idee, proposte e soluzioni per la nostra città ed il nostro territorio a partecipare a questa iniziativa che si svolgerà il prossimo 9 e 10 giugno in Piazza Soprammuro”.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

PROGRAMMA

GUALDO 2030: IL FUTURO…E’ ADESSO!

VENERDI 9 GIUGNO

Mattina

Ore 9.30 – Panel 1 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE E ISTRUZIONE DI QUALITA’

Intervengono:

-Enrico Libera (Progettista Aris Formazione)

-Angela Codignoni (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Gualdo Tadino)

-Sabrina Antonelli (Dirigente Scolastico Istituto Casimiri)

-Alberto Cari (Staff di Direzione ITS Umbria)

Ore 11.00 – Panel 2 – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

Intervengono:

-Andrea Sprega (CTO Slope)

-Stefano Brunetti (Coordinamento e Supporto alla Progettazione Coworking Sassuolo)

-Diego Albini (Amministratore Delegato e Direttore Tecnico Geosurveys Srl)

Pomeriggio

Ore 15.30 – Panel 3 – VITA SULLA TERRA E ACQUA PULITA

Intervengono:

-Federica Lunghi (Consigliere di Amministrazione Umbra Acque S.p.A.)

-Leonardo Antonini (Direttore di Stabilimento di Rocchetta S.p.A.)

-Sebastien Mattioli (Coordinatore G.A.A.U.M. sez. di Gualdo Tadino)

Ore 17.00 – Panel 4 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Intervengono:

-Gabriele Capoccia (Titolare Capoccia Bio)

-Rodolfo Loreti (Titolare Frantoio Loreti)

-Monica Petronio (Presidente Slow Food Umbria)

-Mirco Rinaldi (Presidente Gal Alta Umbria)

SABATO 10 GIUGNO

Mattina

Ore 09.30 – Panel 5 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Intervengono:

-Liana Cicchi (Presidente Cooperativa Sociale Asad e Vicepresidente Legacoop Umbria)

-Giovanni Carlotti (Coordinatore progetti P-TREE e MEET)

-Luca Fiorucci (Vice Presidente C.V.S Gualdo Tadino)

Ore 11.00 – Panel 6 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA DI QUALITA’

Intervengono:

-Fabrizio Fratini (Rappresentante per CGIL-CISL-UIL)

-Luca Colaiacovo (Presidente Confindustria Gubbio-Gualdo Tadino)

-Aurelio Pucci (Presidente Confcommercio Mandamento di Gualdo Tadino e comprensorio)

-Andrea Rueca (Responsabile Ufficio CNA di Gubbio-Gualdo Tadino)

-Roberto Tanganelli (Presidente Confprofessioni Umbria)

Pomeriggio

Ore 15.30 – Panel 7 – ENERGIA GREEN ED ACCESSIBILE

Intervengono:

-Broccatelli (Presidente LEGANET)

-Silvia Pedrotti (Responsabile della Fondazione Banco dell’Energia)

-Andrea Petrelli (Head of Project Development Renexia)

-Alessandro Petruzzi (Rappresentante Federconsumatori Perugia)

Ore 17.00 – Panel 8 – CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI. SALUTE E BENESSERE.

Intervengono:

-Andrea Bernardoni (Presidente Legacoopsociali Umbria)

-Alessandro Broccatelli (Presidente LEGANET)

-Paola Tomassoli (Direttore Distretto Alto Chiascio – USL Umbria 1)

-Michela Allegrucci (Responsabile Centro di Salute di Gualdo Tadino – Usl Umbria 1)

-Fabrizio Stazi (Direttore Generale Fondazione Perugia)

CONCLUSIONI – Valerio Lucciarini De Vincenzi (Presidente Rete Comuni Sostenibili)