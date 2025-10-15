La Fiamma Olimpica passerà da Gubbio il 10 dicembre

Aperte le candidature per diventare tedofori del percorso

Il viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa a Gubbio il prossimo 10 dicembre 2025. La conferma è arrivata ufficialmente dal Comune, che ha inserito la città umbra tra le tappe ufficiali del percorso nazionale del simbolo olimpico.

La Fiamma Olimpica, accesa come da tradizione ad Olimpia, in Grecia, percorrerà circa 12.000 chilometri attraversando tutte le regioni italiane e coinvolgendo 10.000 tedofori in una staffetta che si concluderà a Milano il 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei Giochi.

Per la città dei Ceri si tratta di un evento di grande rilievo simbolico e sportivo. In occasione del passaggio della Fiamma, il Comune di Gubbio sta predisponendo un programma di accoglienza e celebrazioni pubbliche, con iniziative che coinvolgeranno scuole, associazioni sportive e cittadini. Il percorso attraverserà il centro storico, offrendo la possibilità al pubblico di assistere al passaggio della torcia e di partecipare al clima di festa che accompagnerà l’evento.

Chi desidera vivere da protagonista questa esperienza può candidarsi per diventare tedoforo, cioè portatore della Fiamma Olimpica in una delle tratte del viaggio. Le candidature, aperte a cittadini di ogni età e provenienza, devono essere inviate attraverso la piattaforma ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026, all’indirizzo: https://www.olympics.com/it/oidc/login-op?gig_ui_locales=mico-2026_it&gig_client_id=R80ZzoY2b_3gFzItlLD00baC.

La selezione dei tedofori sarà curata esclusivamente dalla Fondazione Milano Cortina, che definirà i criteri di scelta e la composizione del gruppo dei partecipanti. I portatori della Fiamma saranno scelti tra coloro che rappresentano valori di impegno civile, sportivo e sociale, in coerenza con lo spirito olimpico.

L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per l’inserimento di Gubbio nel tragitto ufficiale. “Siamo orgogliosi del passaggio della Fiamma Olimpica nelle nostre strade e nel centro storico di Gubbio – ha dichiarato l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo –. È un riconoscimento importante per la nostra città, per la sua identità culturale e per la vitalità della comunità. Invitiamo tutti i cittadini interessati a candidarsi come tedofori e a partecipare alle celebrazioni: sarà un’occasione unica per sentirsi parte del grande racconto dei Giochi Invernali 2026”.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli logistici e gli orari del passaggio, insieme alle informazioni sui punti di ritrovo e sulle iniziative collaterali. Il Comune annuncia che la giornata del 10 dicembre sarà all’insegna dello sport, della condivisione e dell’orgoglio locale, con un forte coinvolgimento del tessuto associativo e delle scuole.

Con la Fiamma Olimpica che attraverserà il cuore di Gubbio, la città si prepara a vivere un momento di unità e partecipazione, simbolo di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli, in perfetto spirito olimpico.