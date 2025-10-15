Tutte le modifiche alla viabilità a Gubbio durante “Ciccia”

Ecco tutti i cambiamenti alla circolazione cittadina per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione
In vista dell’evento “Ciccia – L’Italia in 20 Salsicce”, in programma nel centro storico di Gubbio da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
Ecco cosa cambierà per il fine settimana:
- Divieto di sosta con rimozione dalle ore 14:00 di venerdì 17 ottobre alle ore 23:00 di domenica 19 ottobre in:
Via del Popolo, Via Toschi Mosca, Via Fabiani, Via Cantalmaggi e Via Cristini.
- Divieto di transito nelle stesse vie, oltre che in Via Cavour, Via Vantaggi, Piazza G. Bruno, Ponte di S. Martino, Via della Repubblica e Piazza S. Giovanni, nei seguenti orari:
• venerdì 17 ottobre: 17.00 – 23.00
• sabato 18 ottobre: 11.00 – 23.00
• domenica 19 ottobre: 11.00 – 21.00
- Chiusura fisica di Porta Castello negli stessi orari sopra indicati.
- Chiusura ai veicoli non autorizzati dei varchi ZTL:
• venerdì 17 ottobre: 17.00 – 6.00 del giorno seguente
• sabato 18 e domenica 19 ottobre: 11.00 – 6.00 del giorno seguente
- Divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi (tratto tra Via Armanni e Via della Repubblica):
• venerdì 17 ottobre: 17.00 – 6.00 del giorno seguente
• sabato 18 ottobre: 11.00 – 6.00 del giorno seguente
• domenica 19 ottobre: 7.00 – 6.00 del giorno seguente
Durante tutto il periodo della manifestazione, a Porta Castello sarà presente in maniera continuativa un agente della Polizia Municipale, incaricato di far transitare – solo in caso di reale necessità – le auto dei residenti, per consentire loro il rientro o l’uscita.
Il parcheggio del Seminario sarà gratuito per gli autorizzati che espongono l’apposito permesso, i residenti avranno una zona a loro riservata. Sarà inoltre disponibile e gratuito anche il parcheggio del Cassata Gattapone per tutta la durata dell’evento.
Si raccomanda la massima attenzione alla segnaletica e si invita la cittadinanza a collaborare al fine di garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione e la fluidità della circolazione. Per il programma completo dell’evento e tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.ciccia.org
