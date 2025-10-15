Tutte le modifiche alla viabilità a Gubbio durante “Ciccia”

Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La 138esima edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina, conosciuta anche come Fiera di Canton, è iniziata mercoledì, con il numero record di espositori che ha superato i 32.000. Prevista dal 15 ottobre al 4 novembre nella metropoli meridionale cinese di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, questa edizione della […]

Al via “GenerAzione Talento”, progetto che valorizza i lavoratori senior ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’appuntamento autunnale con il CEO Meeting, alla presenza di oltre 300 top manager di grandi aziende italiane, è stato presentato oggi ufficialmente “GenerAzione Talento”, il Progetto di Semestre del Consorzio di aziende ELIS, sotto la presidenza di turno di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane. Al centro dell’iniziativa, la […]

UniCredit e Ance, accordo per la sostenibilità nel comparto edilizio ROMA (ITALPRESS) – UniCredit, UniCredit RE Services, società di intermediazione immobiliare del Gruppo, e Ance hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a consolidare la collaborazione tra il settore bancario, l’industria delle costruzioni e l’intermediazione immobiliare, con un impegno congiunto a sostegno della sostenibilità e della crescita del Paese.L’accordo, siglato nella sede di Piazza S.S. […]

Vacanze, il 70% dei viaggiatori abbraccia la “Joy of Missing Out” MILANO (ITALPRESS) – Dopo anni di “revenge travel” e vacanze frenetiche, sta prendendo piede una nuova mentalità che sta ridefinendo il modo in cui le persone concepiscono le vacanze: la Joy of Missing Out (gioia di perdersi qualcosa) – JOMO. A differenza dei viaggi intensi guidati dalla Fear of Missing Out (paura di perdersi qualcosa) […]

IA, Bisio (Engineering) “Diventi motore crescita e competitività” COMO (ITALPRESS) – “L’Intelligenza Artificiale sta vivendo una nuova evoluzione: i Large Language Model continuano a rappresentare il cuore pulsante dell’AI generativa, ma nel frattempo gli Small Language Model stanno rendendo più accessibile l’AI e aprendo la strada agli Agentic AI. Questi ultimi sono sistemi capaci di pianificare, agire e adattarsi in tempo reale, segnando […]

Forum Enpaia 2025, Italia ed Europa davanti alle sfide globali ROMA (ITALPRESS) – In un’Italia che fatica a trovare il passo di una crescita stabile e competitiva, e in un’Europa chiamata a ridefinire la propria traiettoria in un contesto internazionale instabile, il Forum Enpaia 2025 ha messo al centro della scena le sfide e le opportunità che attendono il Paese. A Villa Aurelia, la sesta […]

Propaganda Jihadista attraverso Tik Tok, misura cautelare per 31enne ROMA (ITALPRESS) – Il ROS, nell’ambito di indagini della Procuradi Roma, ha eseguito, una misura cautelare nei confronti di untrentunenne tunisino con l’accusa di istigazione a delinquereaggravato dell’apologia del terrorismo e dell’uso di strumentiinformatici o telematici. L’indagine trae origine dagli approfondimenti investigativisviluppati dal ROS nell’ambito di un’attività di web patrollingche ha portato all’individuazione di un […]

Al via l’Hazelnut Agronomy Program promosso da Ferrero, Eiis e Conaf ROMA (ITALPRESS) – E’ stato lanciato ufficialmente l’Hazelnut Agronomy Program, la prima scuola tecnica in Italia interamente dedicata al nocciolo, promossa da Ferrero Hazelnut Company (HCo), la divisione del Gruppo Ferrero dedicata alla filiera globale della nocciola, in collaborazione con l’European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) e con il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi […]

Nissan, Marco Toro tra i migliori 100 Ceo in Italia nel 2025 MILANO (ITALPRESS) – Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è stato premiato da Forbes Italia tra i migliori 100 CEO in Italia nel 2025. Tra i suoi requisiti ritenuti fondamentali per il riconoscimento: innovazione, sostenibilità e fattore umano. “Ho avuto il piacere di partecipare agli Italian CEO Awards 2025 e di essere […]